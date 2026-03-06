ବର୍ଜ୍ୟ ପାଉଁଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପରିବେଶଗତ ସଙ୍କଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଣତ କରୁଛି: ରୋହିତ ପୂଜାରୀ

ବିଜେପି ସରକାରର ନୂଆ SOP ଆସିବା ପରେ ବର୍ଜ୍ୟ ପାଉଁଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପରିବେଶଗତ ସଙ୍କଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଣତ କରୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ରୋହିତ ପୂଜାରୀ।
ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଥିବା ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ର ମୋଟ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ପ୍ରାୟ ୧୧,୫୦୦ ରୁ ୧୨,୦୦୦ ମେଗାୱାଟ୍, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୭୦-୭୫% (ପ୍ରାୟ ୮,୮୦୦ ରୁ ୯,୦୦୦ ମେଗାୱାଟ୍) ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତଥାପି, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି କେବଳ ୬,୬୦୦ ରୁ ୭,୦୦୦ ମେଗାୱାଟ୍, ଯାହା ଏତେ ପରିମାଣର ଅତିରିକ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
ଏହି ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୧୪ ରୁ ୧୬ ନିୟୁତ ଟନ୍ ବର୍ଜ୍ୟ ପାଉଁଶ ବାହାରୁଛି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ (SOP) ଅନୁଯାୟୀ ଏତେ ପରିମାଣର ପାଉଁଶ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜମି କିମ୍ବା ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ।ସେ ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ପାଉଁଶ ମାଫିଆ ମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ SOP ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କୃଷି ଜମି, ଜଙ୍ଗଲ ଜମି, ପୋଖରୀ, ନଦୀ, ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିବେଶ ଗତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପାଉଁଶ ବେଆଇନ ଭାବରେ ପକାଯାଉଛି।
ଏହା ସହ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀମାନଙ୍କର ଯାହାକି ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କ୍ଷେତ୍ର, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଆସ୍ ଡମ୍ପିଂ କରିବାକୁ ପଛାଉନାହାନ୍ତି ଏହି ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକ।ସେଥିପାଇଁ ରୋହିତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ କଠୋର ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ଥିର ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସରକାରୀ ଦଳର ନେତାମାନେ ଏଭଳି ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହୁଥିବାରୁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଦାୟୀ।
ଜରୁରୀ ସଂଶୋଧନମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଦାବି କରି, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଜ୍ୟ ପାଉଁଶ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର SOP କୁ ତୁରନ୍ତ ବାତିଲ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ସରକାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପାଉଁଶ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଚିତ।ରାଜ୍ୟର ବିଜୁଳି ଆବଶ୍ୟକତା ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ଥିବାବେଳେ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଜାରି ରଖିବାର ଯୁକ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଆବଶ୍ୟକତା କେବଳ ପ୍ରାୟ ୬,୦୦୦-୭,୦୦୦ ମେଗାୱାଟ, ଆମେ ଆମର ପରିବେଶ ଏବଂ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବାଜି ଲଗାଇ କାହିଁକି ଅତିରିକ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଜାରି ରଖିବା? ଏହା ସହ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଜୁଳି ନେଇ ତାମିଲନାଡୁ ୧୦୦ ୟୁନିଟ୍, ଦିଲ୍ଲୀ ୨୦୦ ୟୁନିଟ୍ , ପଞ୍ଜାବ ୩୦୦ ୟୁନିଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହାର ମଧ୍ୟ ୧୨୫ ୟୁନିଟ୍, ବିଜୁଳି ମାଗଣା ଏବଂ ସବସିଡି ରେ ନିଜର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିଜୁଳି ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧରଣ ଏହି ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ସତ୍ତ୍ବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ସବସଡି କିମ୍ବା ମାଗଣା ବିଜୁଳି ପାଇବାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରୋହିତ।
ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ଵର ଉଷ୍ମତା ଏବଂ ପରିବେଶ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବାରୁ, ଜାତି ସଂଘ ବିଶ୍ଵର ସମସ୍ତ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁକେ ଭଳି ଅନେକ ବିକଶିତ ଦେଶ ନିଜର ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ ତାପଜ ଶିଳ୍ପର ଏକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ସେ ସତର୍କ କରାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ତଥା ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ରହୁଥିବା ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଏହି ବର୍ଜ୍ୟ ପାଉଁଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ପାଉଁଶ କଣିକା ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଅବନତିଶୀଳ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ (AQI) ଏକ ଗୁରୁତର ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି, ବିଶେଷକରି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଏହାଦ୍ଵାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଇଂ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ ୧୦,୦୦୦ ମେଗାୱାଟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ସେ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ରଖିଥିଲେ। ବର୍ଜ୍ୟ ପାଉଁଶ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର SOP କୁ ତୁରନ୍ତ ବାତିଲ କରାଯାଇ ଏକ ନୂତନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ରୋଡ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉ।
ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କ ESP ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମାନ ରହିଛି ତାହା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚଳୁଛି ନା ନାହିଁ ତାକୁ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଉ।କୌଣସି ବିଦ୍ୟମାନ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ରର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ନୂତନ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।ନିର୍ମାଣଧୀନ NLC ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ଉଚିତ।
ବିଦ୍ୟମାନ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ଆଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟବଦ୍ଧ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ଉଚିତ। ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାନଯାଏ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପରିବେଶର ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେବ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଯଦି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଜନସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରୋହିତ।