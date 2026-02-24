Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3121607
Zee OdishaOdisha StateSambalpur News: ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ଅପହୃତା ନବବଧୂ

Sambalpur News: ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ଅପହୃତା ନବବଧୂ

ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରଫେସର କଲୋନୀରୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରାପଡିଲେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ନବବଧୂ ଅପହରଣକାରୀ। ନବବଧୂ କଣ୍ଟାମାଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକ ଛକର ରଶ୍ମି ପୁଟେଲ(୧୯)ଙ୍କ ସହ କଣ୍ଟାମାଳ ବଡ଼ଚାପଲି ଗ୍ରାମର ସଞ୍ଜୟ ସାହୁ(୨୬)ଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଉଭୟେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଇଁଠାପାଲି ଥାନା ଅର୍ନ୍ତଗତ ବୁଢାରାଜା ପ୍ରଫ

Written By  Prabhudatta Moharana|Reported By: Ajay Kumar Nath|Last Updated: Feb 24, 2026, 11:20 PM IST

Trending Photos

Sambalpur News: ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ଅପହୃତା ନବବଧୂ

Sambalpur News: ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରଫେସର କଲୋନୀରୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରାପଡିଲେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ନବବଧୂ ଅପହରଣକାରୀ। ନବବଧୂ କଣ୍ଟାମାଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକ ଛକର ରଶ୍ମି ପୁଟେଲ(୧୯)ଙ୍କ ସହ କଣ୍ଟାମାଳ ବଡ଼ଚାପଲି ଗ୍ରାମର ସଞ୍ଜୟ ସାହୁ(୨୬)ଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଉଭୟେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଇଁଠାପାଲି ଥାନା ଅର୍ନ୍ତଗତ ବୁଢାରାଜା ପ୍ରଫେସର କଲୋନୀରେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିୟ ଭାଈଙ୍କ ଘରେ ଏକାଠି ରହୁଥିବା ଖବର ପାଇ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲା ତରଭା ଥାନା ପୋଲିସ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଅଇଁଠାପାଲି ଥାନା ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। 

ଗିରଫ ପରେ ତରଭା ଥାନା ପୋଲିସ ଉଭୟ ରଶ୍ମି ଓ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଉଭୟ ନବବଧୂ ରଶ୍ମି ଓ ଅପହରଣକାରୀ ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରେମୀଯୁଗଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ନବବଧୂଙ୍କ ସହମତିରେ ଅପହରଣକୁ ରୂପ ଦିଆ ଯାଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।

ସୂଚନା ଯୋଗ୍ଯ ଯେ, ଗତ ଶନିବାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର କାମାକ୍ଷୀନଗରରୁ ବରଯାତ୍ରୀ ଦଳ କନ୍ଯା ରଶ୍ମୀଙ୍କ ସହ ବିବାହ ପାଇଁ କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକ ଛକ ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏଠାରେ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ସାରି ନବବଧୂଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି କାର ରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବାଟରେ ତରଭା ନିକଟରେ ନବବଧୂର ପ୍ରେମିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ସଞ୍ଜୟ ତାଙ୍କର କିଛି ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ରାସ୍ତାରେ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ନବବଧୂଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିଲେ।ଏହାକୁ ନେଇ ତରଭା ଥାନାରେ କେସ ନମ୍ବର ୬୦/୨୦୨୬ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁକରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପ୍ରଫେସର କଲୋନୀ ରୁ ଉଭୟ ଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି |

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ଦିନତମାମର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
elephant deaths
ଓଡ଼ିଶାରେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁର କରାଳ ଚିତ୍ର: ୧୮ ମାସରେ ଜୀବନ ହରାଇଲଣି ୧୧୪ ଗଜରାଜ
Bhubaneswar-Baripada
ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର; ବାରିପଦା-ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଉଡ଼ିବ ହେଲି-ଟ୍ୟାକ୍ସି
PSUs in crisis
ଓଡ଼ିଶାର ୬ଟି ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା କ୍ଷତିରେ ଚାଲୁଛି: ବିଧାନସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା
Michael Kremer
ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ମଡେଲକୁ ନୋବେଲ ବିଜେତା ମାଇକେଲଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା: ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା