Sambalpur News: ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ଅପହୃତା ନବବଧୂ

Sambalpur News: ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରଫେସର କଲୋନୀରୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରାପଡିଲେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ନବବଧୂ ଅପହରଣକାରୀ। ନବବଧୂ କଣ୍ଟାମାଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକ ଛକର ରଶ୍ମି ପୁଟେଲ(୧୯)ଙ୍କ ସହ କଣ୍ଟାମାଳ ବଡ଼ଚାପଲି ଗ୍ରାମର ସଞ୍ଜୟ ସାହୁ(୨୬)ଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଉଭୟେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଇଁଠାପାଲି ଥାନା ଅର୍ନ୍ତଗତ ବୁଢାରାଜା ପ୍ରଫେସର କଲୋନୀରେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିୟ ଭାଈଙ୍କ ଘରେ ଏକାଠି ରହୁଥିବା ଖବର ପାଇ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲା ତରଭା ଥାନା ପୋଲିସ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଅଇଁଠାପାଲି ଥାନା ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
ଗିରଫ ପରେ ତରଭା ଥାନା ପୋଲିସ ଉଭୟ ରଶ୍ମି ଓ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଉଭୟ ନବବଧୂ ରଶ୍ମି ଓ ଅପହରଣକାରୀ ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରେମୀଯୁଗଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ନବବଧୂଙ୍କ ସହମତିରେ ଅପହରଣକୁ ରୂପ ଦିଆ ଯାଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
ସୂଚନା ଯୋଗ୍ଯ ଯେ, ଗତ ଶନିବାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର କାମାକ୍ଷୀନଗରରୁ ବରଯାତ୍ରୀ ଦଳ କନ୍ଯା ରଶ୍ମୀଙ୍କ ସହ ବିବାହ ପାଇଁ କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକ ଛକ ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏଠାରେ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ସାରି ନବବଧୂଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି କାର ରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବାଟରେ ତରଭା ନିକଟରେ ନବବଧୂର ପ୍ରେମିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ସଞ୍ଜୟ ତାଙ୍କର କିଛି ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ରାସ୍ତାରେ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ନବବଧୂଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିଲେ।ଏହାକୁ ନେଇ ତରଭା ଥାନାରେ କେସ ନମ୍ବର ୬୦/୨୦୨୬ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁକରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପ୍ରଫେସର କଲୋନୀ ରୁ ଉଭୟ ଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି |