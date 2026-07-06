Add Zee Business As A Preferred Source
App

NHAI Odisha: ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ନୂଆ ସବୁଜ ଅଧ୍ୟାୟ, ଆରମ୍ଭ ହେଲା Bee Corridor

NHAI Odisha: ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଦିଗରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ (NHAI) ଏକ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ 'ବି କରିଡର' (Bee Corridor) କୁ NH-16ର ପୁଇଁଟୋଲା–ଇଚ୍ଛାପୁରମ (ପ୍ୟାକେଜ୍-୧) ରାସ୍ତାରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 06, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 05:30 PM IST
NHAI Odisha: ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ନୂଆ ସବୁଜ ଅଧ୍ୟାୟ, ଆରମ୍ଭ ହେଲା Bee Corridor

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ପୁରୀ-କୋରାପୁଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ
Odia News25 min ago
2
Agniveer1 hr ago
3
Cristiano Ronaldo2 hrs ago
4
Odia News3 hrs ago
5
Odisha news3 hrs ago