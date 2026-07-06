NHAI Odisha: ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ନୂଆ ସବୁଜ ଅଧ୍ୟାୟ, ଆରମ୍ଭ ହେଲା Bee Corridor

NHAI Odisha: ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଦିଗରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ (NHAI) ଏକ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ 'ବି କରିଡର' (Bee Corridor) କୁ NH-16ର ପୁଇଁଟୋଲା–ଇଚ୍ଛାପୁରମ (ପ୍ୟାକେଜ୍-୧) ରାସ୍ତାରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ NHAIର ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଲାଲ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବାବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର PIUର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୂରଜ କୁମାର ସିଂହ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟାଙ୍ଗୀ–ଇଚ୍ଛାପୁରମ NH-16 ମାର୍ଗରେ ୩୪୫ଟି ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଜାମୁ, ନିମ୍ବ, ସଜନା ଓ ଗୁଲମୋହର ଭଳି ଗଛ ରହିଛି। ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷସାରା ମହୁମାଛି ଓ ଅନ୍ୟ ପରାଗସଂଚାରକ ପୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲ, ମଧୁ ଓ ପରାଗର ଉତ୍ସ ହେବ।
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସମ୍ବଲପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିସ୍ତାର କରାଯିବ। ମୋଟ ପ୍ରାୟ ୨୦ ହଜାର ଫୁଲ ଫୁଟୁଥିବା ଗଛ ରୋପଣ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ନିମ୍ବ, କରଞ୍ଜ, ଅର୍ଜୁନ, କଦମ୍ବ, ଜାମୁ, ତେନ୍ତୁଳି ଓ କାଞ୍ଚନ ଭଳି ଗଛ ସାମିଲ ରହିଛି।
ଏହି Bee Corridorର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମହୁମାଛି ସଂରକ୍ଷଣ, ଜୈବ ବିବିଧତା ବୃଦ୍ଧି, ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା ଏବଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଅଧିକ ସବୁଜ ଓ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ କରିବା। ଏହା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ନୁହେଁ, ରାଜପଥର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
NHAI କହିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏହି Bee Corridor ବିସ୍ତାର କରାଯିବ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ସବୁଜ ରାଜପଥ ବିକାଶର ଏକ ନୂଆ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।