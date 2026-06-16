Add Zee Business As A Preferred Source
App

ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା ମାମଲାରେ NHRCଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ

ଚାମେଲି ଓଝା ମାମଲାରେ NHRCଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ ସୂଚନା ମିଳିଛି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍‌ପିଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କରିଛନ୍ତି NHRC । ଘଟଣାର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରି ୧୫ ଦିନରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 16, 2026, 06:57 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 06:57 PM IST
ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା ମାମଲାରେ NHRCଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ନୋଏଡା ବିମାନବନ୍ଦର ଏବଂ ନଭି ମୁମ୍ବାଇ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ
Odia News1 hr ago
2
Somnath Yatra1 hr ago
3
Odia News1 hr ago
4
neet ug re-exam1 hr ago
5
weather report2 hrs ago