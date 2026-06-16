ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା ମାମଲାରେ NHRCଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ତିଗିଡି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ମାମଲା ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ । ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ଚାମେଲି ଓଝା ମାମଲାରେ NHRCଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ ସୂଚନା ମିଳିଛି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କରିଛନ୍ତି NHRC । ଘଟଣାର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରି ୧୫ ଦିନରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ୨ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ସନ ଟେକେନ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଶାସନ ବିବାଦ ଘଟଣାରେ ଚାମେଲିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଗତକାଲି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ୍ । ମୋବାଇଲ ଛଡାଇବା ଓ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ମହାକାଳପଡ଼ା ଥାନା ପୋଲିସ । FIRରେ ୭ ଜଣଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଚାମେଲି ।
ଅନ୍ୟପଟେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଚାମେଲିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦୋସ । ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ସହିତ ସୋଫିଆ ଚାମେଲିଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ସମପକ୍ଷରେ ବାହାରି ସୋଫିଆ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ଚାମେଲିଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନାହିଁ ।