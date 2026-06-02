Custodial Death Case: କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନା ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲେ NHRC

ଗଞ୍ଜାମ: ଗଞ୍ଜାମ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନାରେ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ମାମଲା। ସରିଲା ମୃତ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ।
ଗଞ୍ଜାମ: ଗଞ୍ଜାମ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନାରେ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ମାମଲା। ସରିଲା ମୃତ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ। MKCG ମେଡିକାଲ FMT ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ସୁଦୀପା ଦାସ, ଫୁଲବାଣୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ FMT ବିଭାଗୀୟ ଡାକ୍ତର ହେମନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ MKCG ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ଦୀପାଳି ପୃଷ୍ଟିଙ୍କୁ ନେଇ ତିନି ଜଣିଆ କମିଟି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ଲାଗିଥିବା ଆଘାତକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏଥି ସହ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଭିସାରା ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି।
ତେବେ ମୃତ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ନାଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଲିକାରେ ନଥିବା ସତ୍ବେ ତାଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲା। ଏପରିକି ଥାନାରେ ଟର୍ଚର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁର ମାମଲାରେ ଆକ୍ସନ ହୋଇଛି। IPS ନୀତେଶ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜାମ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନାର ୩ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନା ଓ ବାଲିଚାଇ ଫାଣ୍ଡିର ସବୁ ପୁଲିସଙ୍କୁ ବଦଳି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। HRPCର ତଦନ୍ତ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି ପୁଲିସ ବିଭାଗ।
ପୁଲିସ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ, Human Rights Protection Cell (HRPC) ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଏହି ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବାବେଳେ ଘଟଣାରେ ଆହୁରି କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଏହି ଘଟଣା ପୁନର୍ବାର ପୁଲିସ ହାଜତରେ ନିରାପତ୍ତା ଓ ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିବାବେଳେ, ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରାଯାଇଛି।