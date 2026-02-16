Advertisement
ସୁନ୍ଦରପଦା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା: NIA ହାତରେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍‌; ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଦିଗରେ ଚାଲିଛି ଖୋଳତାଡ଼

ସୁନ୍ଦରପଦା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା: NIA ହାତରେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍‌; ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଦିଗରେ ଚାଲିଛି ଖୋଳତାଡ଼

ରାଜଧାନୀର ସୁନ୍ଦରପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ଏବେ ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା (NIA) ନିଜର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିଛି। ଗତ ଜାନୁଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରେ ଆଜାଦ ନଗରରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଏବେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି NIA ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ସୁରାକ ଖୋଜୁଛି।

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 16, 2026, 10:51 PM IST

ସୁନ୍ଦରପଦା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା
ସୁନ୍ଦରପଦା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀର ସୁନ୍ଦରପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ଏବେ ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା (NIA) ନିଜର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିଛି। ଗତ ଜାନୁଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରେ ଆଜାଦ ନଗରରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଏବେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି NIA ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ସୁରାକ ଖୋଜୁଛି।

ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି ବିସ୍ଫୋରଣର ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଥିବା ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ, ଆଜାଦ ନଗରର ଏକ କୋଠାରୁ ହଠାତ୍ ଏକ ବିରାଟ ନିଆଁ ପିଣ୍ଡୁଳା ବାହାରୁଛି ଏବଂ ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାରା ଅଞ୍ଚଳ କଳା ଧୂଆଁରେ ଭରିଯାଉଛି। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ଏହାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଘରୁ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରମାଣକୁ NIA ଟିମ୍ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି।

ମିଳିଛି RDX ସୁରାକ: ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା
ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି ବିସ୍ଫୋରଣ ସ୍ଥଳରୁ ମିଳିଥିବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆରଡିଏକ୍ସ (RDX) ନମୁନା। ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ କିଭଳି ଆସିଲା ଏବଂ ଏହା ପଛରେ କୌଣସି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ବଡ଼ ନେଟୱର୍କର ହାତ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେ ନେଇ ଫୋରେନ୍‌ସିକ୍ ଟିମ୍ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଚଳାଇଛି।

ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତର ମୃତ୍ୟୁ, ତଦନ୍ତ ଜାରି
ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେହନାବାଜ ମଲ୍ଲିକର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ବି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହି ଘଟଣାର ଚେର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି, ତାହା ଜାଣିବା NIA ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଲଟିଛି।

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସି ଏହି ମାମଲାକୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂରା ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି।

