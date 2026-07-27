/Top 10 News Today: ଆଜି ନିଳାଦ୍ରି ବିଜେ, ୨୦୨୬ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଜ୍ଞାନେଶ୍ବରୀଙ୍କ ରୌପ୍ୟ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ACF Soumyaranjan Death Case: ACF ସୌମ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଏବେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ଦିର୍ଘ ୫ ବର୍ଷ ପରେ ଗଜପତିର ତତ୍କାଳୀନ (DFO) ଡିଏଫଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଏସଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଗିରଫ ପରଓ୍ବାନା ପରେ ସଂଗ୍ରାମ ବେହେରା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଓ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ନେଇ କୋର୍ଟରେ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି ।
Sonam Wangchuk:(NEET) ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ନେଇ ଅନଶନରେ ବସିଥିବା ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଙ୍କୁ ସୋମବାର ମେଦାନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି। ପେପର ଲିକ୍ ନେଇ ସେ ୨୬ ଦିନ ଧରି ଅନଶନରେ ବସିଥିଲେ। ସରକାର ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦାବି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯାହା ପରେ ସେ ୨୪ ଜୁଲାଇ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଅନଶନ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜେ.ପି. ନଡ୍ଡାଙ୍କ ହସପିଟାଲରେ ଅନଶନ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା।
Niladri Bije 2026: ବିଶ୍ବପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାର ଆଜି ଅନ୍ତିମ ଦିନ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିଳାଦ୍ରି ବିଜେ। ନୀଳକନ୍ଦରକୁ ଫେରିବେ ନୀଳାଚଳିଆ । ରସଗୋଲା ଓପାଟ୍ଟ ଶାଢ଼ୀ ଦେଇ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମାନଭଞ୍ଜିବେ କଳାଠାକୁର । ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ ଅନୁଯାୟୀ, ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ଅପରାହ୍ନ ୪ ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଏବଂ ରାତି ୧୦ଟା ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ପହଣ୍ଡି ପୂର୍ବରୁ ରଥଗୁଡ଼ିକରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି, ସନ୍ଧ୍ୟାଧୂପ ଏବଂ ଚାରମାଳ ବନ୍ଧା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
Dana Majhi: ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଦାନ ମାଝୀ। ପାଣଟଣାଗଡ଼ ଥାନାରେ ପ୍ରୋଯୋଜକଙ୍କ ନାଁରେ ଦେଲେ ଏତଲା। ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଯୋଜକ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରର ମନୋଜ ବାଗ୍। ମନୋଜ ବାଗ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଲେଖକ, ଅଭିନେତା,ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ ଏଡିଟର। ଦାନ ମାଝୀ ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରୋଯୋଜକ ମନୋଜ ବାଗ୍ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଲାଶ୍ 'କରିଛନ୍ତି। ତାହା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ପ୍ରୋଯୋଜକ ଏହି ଫିଲ୍ମଟିକୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଅନୁମତି କି ତାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇନାହାଁନ୍ତି।
CJP Protest: ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ (CJP)କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି। ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ( FIR) ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଅଟକ ଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଛଡା ନ ଯାଏ। ତେବେ,ତେବେ ପୁଣି ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ। (CJP) ମୁଖପାତ୍ର ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପେପର ଲିକ୍ ପ୍ରତିବାଦରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେବାର ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
Teacher Eligibility Test: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖରେ OSSTET ନେଇ BSEର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗୋଟିଏ ସିଟିଂରେ ହେବ ଦୁଇଟି ପେପର-୧ ଓ ପେପର-୨ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ସକାଳ ୯ ରୁ ସାଢ଼େ ୧୧ଟା ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି।
Crime Branch Probe: ନାଇଡୁ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଗାୟବ ଘଟଣା। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ସ୍ବାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ ଜଷ୍ଟିସ ଏ.ଏସ୍ ନାଇଡୁ।
CM Grievance Hearing: ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ୧୯ତମ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶେଷ ହୋଇଛି। ୧୮ ପାଳି ସୁଦ୍ଧା ୯୬ ପ୍ରତିଶତ ସମାଧାନ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ୮୯ ପ୍ରତିଶତର ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ନେଇ ସୂଚନା ହୋଇଛି।
IndiGo Flight Emergency Landing: ଦୁବାଇରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଛି। ବିମାନର କାର୍ଗୋ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରେ ବିମାନଟି ରାଜକୋଟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ଏହି ବିମାନରେ ମୋଟ୍ ୧୯୪ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଧୂଆଁ ବାହାରିବା ଜାଣିବା ପରେ, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ ପାଇଲଟ୍ ତୁରନ୍ତ ବିମାନକୁ ରାଜକୋଟ ରେ ଲ୍ୟାଣ୍ତିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
Rain Alert: ଆଗକୁ ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା। ରାଜ୍ୟରେ ଖରା-ବର୍ଷାର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଦେଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ-ଉତ୍ତର ଓ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓଡ଼ିଶାର ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଗଭୀର ଅବପାତ ସୃଷ୍ଟ ହେବା ସହ ବାଲେଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଟ୍ବିନ୍ ସିଟିରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବଜ୍ରପାତ ସହ ପବନ ମଧ୍ୟ ବହିବ।
Gyaneshwari Yadav Silver Medal: ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ ଯାଦବ ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଗ୍ଲାସଗୋରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡାରେ ଭାରତ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ପଦକ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ୫୩ କିଲୋଗ୍ରାମ ଭାରୋତ୍ତୋଳନ ବର୍ଗରେ,ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ସେ ୧୯୯ କିଲୋଗ୍ରାମ ଭାର ଉଠାଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।