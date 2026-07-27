Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Top 10 News Today: ଆଜି ନିଳାଦ୍ରି ବିଜେ, ୨୦୨୬ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଜ୍ଞାନେଶ୍ବରୀଙ୍କ ରୌପ୍ୟ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today: ଆଜି ନିଳାଦ୍ରି ବିଜେ, ୨୦୨୬ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଜ୍ଞାନେଶ୍ବରୀଙ୍କ ରୌପ୍ୟ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 27, 2026, 10:02 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 10:02 PM IST
Top 10 News Today: ଆଜି ନିଳାଦ୍ରି ବିଜେ, ୨୦୨୬ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଜ୍ଞାନେଶ୍ବରୀଙ୍କ ରୌପ୍ୟ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
IndiGo: ଟଳିଲା ବଡ଼ ଅଘଟଣ!ଦୁବାଇରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉଥିବା ବିମାନ କଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ
IndiGo1 hr ago
2
Rain Alert2 hrs ago
3
CJP protest3 hrs ago
4
Dana MaJHI12:24 PM IST
5
Sonam Wangchuk9:47 AM IST