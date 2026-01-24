Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3085175
Zee OdishaOdisha Stateଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ NITI ଆୟୋଗ ଭାଇସ୍‌ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍‌

ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ 'NITI ' ଆୟୋଗ ଭାଇସ୍‌ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍‌

ଆଲୋଚନା ସମୟରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସଂଯୋଗୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଗତି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ଭାବନା ସହିତ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା, ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଲଷ୍ଟର ବିକାଶ କରିବା, ନିବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ରିତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 24, 2026, 09:19 PM IST

Trending Photos

ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ 'NITI ' ଆୟୋଗ ଭାଇସ୍‌ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍‌

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ 'NITI ' ଆୟୋଗ ଭାଇସ୍‌ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍‌ ସୁମନ ବେରୀ ଓ ସଦସ୍ୟ ଡ. ଅରବିନ୍ଦ ବୀରମଣି ଭେଟିଛନ୍ତି ।

ଆଲୋଚନା ସମୟରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସଂଯୋଗୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଗତି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ଭାବନା ସହିତ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା, ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଲଷ୍ଟର ବିକାଶ କରିବା, ନିବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ରିତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ-ପୁରୀ-ପାରାଦୀପ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର (BCPPER) ର ବିକାଶ ପାଇଁ ନୀତି ଆୟୋଗର ସମର୍ଥନ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ସହରୀକରଣର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଇଞ୍ଜିନ ଭାବରେ କଳ୍ପନା କରାଯାଉଛି। ସେ ରେଖାଙ୍କିତ କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରାୟ ୯୦ ଟି ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଓଡ଼ିଶାର ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏଥିସହ ସହରାଞ୍ଚଳ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଣ୍ଠି ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇବା ସମେତ ନୀତି ଆୟୋଗର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।

Add Zee News as a Preferred Source

ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପଥକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଶ୍ରୀ ବେରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍କାରମୁଖୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି ଏବଂ ଏକ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ସ୍ଥିର ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିବେଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ନିବେଶ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ। ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରୁଥିବା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।

ଶ୍ରୀ ବେରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏହି ସୁଯୋଗ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ମଡେଲ ସହର ଭାବରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ପାଇବ, ଦକ୍ଷ ସ୍ୱେରେଜ ପରିଚାଳନା, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ସବୁଜ ପରିବେଶ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସହରାଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ମାନଦଣ୍ଡ ସହର ଭାବରେ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ "ଟେକ୍ସାସ ମଡେଲ" ଭଳି ସମନ୍ୱିତ ସହରାଞ୍ଚଳ ଯୋଜନା ପଦ୍ଧତି ସମେତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ସେ ସବୁଜ ଶକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତଥ୍ୟ-ଚାଳିତ ଶାସନ, ଦକ୍ଷତା ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଉନ୍ନତି, ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନଜାତି ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର୍ ଟେକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ସ ଅଧୀନରେ ଲିଭିଂ ଲ୍ୟାବ୍ସ ଭଳି ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୀତି ଆୟୋଗ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।

ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ବୀରମାନି ରାଜ୍ୟର ଦୂରଦୃଷ୍ଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିମୂଳକ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ପ୍ରତି ଏହାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁନର୍ବାର କହିଥିଲେ ଯେ, ଜାତୀୟ ସଂସ୍କାର ଏଜେଣ୍ଡା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ସହଜତା ଏବଂ ନିବେଶ ସୁବିଧାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନୀତି ଆୟୋଗ ସହିତ ସହଭାଗୀତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିମୂଳକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଶିଳ୍ପାୟନ ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ। ବିକାଶ, ଏବଂ ଏହାର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଜୀବନଶୈଳୀ।

ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ ଅନୁ ଗର୍ଗ, ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ସଞ୍ଜିବ ମିଶ୍ର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଡି.କେ. ସିଂହ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପ୍ରାଥମିକତା, ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍କାର ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିମୂଳକ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ରଣନୈତିକ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା।

Also Read- Lucky Zodiac Sign: ଜାନୁଆରୀ ୨୫ରେ ଧନ ଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ

Also Read- ଆମ ବସ୍‌ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘଟଣାରେ ୨ଜଣ ଗିରଫ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

NITI Aayog
ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ 'NITI ' ଆୟୋଗ ଭାଇସ୍‌ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍‌
crime news
ପୁରୀରେ ଆଉ ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ମୃତକ ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର
Ama Bus
ଆମ ବସ୍‌ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘଟଣାରେ ୨ଜଣ ଗିରଫ
ICC Men's T20 World Cup 2026
T20 World Cup: T20 ବିଶ୍ବକପ୍‌ରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବାଂଲାଦେଶ ଆଉଟ୍‌
jollywood
Jollywood: ଉଦଳାରେ ବରୁଣେଶ୍ୱର ପରିସ୍ଥିତି, ପୀୟୂଷଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ