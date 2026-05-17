Nitin Nabin Odisha Visit: ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ନୀତିନ ନବୀନ,ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ?

Written By  Narmada Behera|Last Updated: May 17, 2026, 07:12 AM IST

Nitin Nabin Odisha Visit: ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ  ନୀତିନ ନବୀନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୨ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ରବିବାର ତାଙ୍କୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଓ ଶୀର୍ଷ ନେତୃବୃନ୍ଦ ସ୍ବାଗତ ଜଣାଇବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସୁଦୀପ୍ତ ରାୟ  ଓ ଗଣ ମାଧ୍ୟମ ସଂଯୋଜକ ସୁଜିତ୍ କୁମାର ଦାସ୍ କହିଛନ୍ତି।

 

ସୋମବାର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟ କୋର୍-କମିଟି ବୈଠକରେ ରାଷ୍ଟ୍ରିୟ ସଭାପତି ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହାପରେ ସେ ଜଟଣୀ ସ୍ଥିତ ଆଇଟିଆଇ ନିକଟସ୍ତ ଏସିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ହେଲଥ୍ ଏଆଇପିଏଚ୍) ବିଶ୍ବ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ପଣ୍ତିତ ଦୀନ ଦୟାଲ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମହାଅଭିଯାନ-୨୦୨୬ ଶିବିରର ଉଦଘାଟନ କରିବେ। ଏହାପରେ ସେ ପୁରୀ ଗସ୍ତ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଅପରାହ୍ନରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଫେରି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀ,ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ବୈଠକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଭେଟଘାଟ୍ କରି ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏବଂ ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଯିବେ। 

Narmada Behera

