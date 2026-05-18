ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଜଟଣୀରେ ଦେଲେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର !

Zee OdishaOdisha Stateଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଜଟଣୀରେ ଦେଲେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର !

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: May 18, 2026, 04:49 PM IST

Nitin Nabin Odisha Visit: ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିତିନ ନବୀନ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଅନ୍ନଦାନ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଥିଲେ । ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଦର୍ଶନ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଓ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡିଲି । ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି କାମନା କଲି । 

ନିତିନ ଭାବବିହ୍ୟୁଳ ହୋଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପିଲାଦିନେ ଥରୁଟିଏ ଦର୍ଶନ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଦର୍ଶନ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା । ବ୍ୟାରିକେଡ଼ରେ ଉପସ୍ଥିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ହାତ ମିଳାଇ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଥିଲେ । ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ପରିବାର ସହ ବିଜେପି  ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ନିତିନ ନବୀନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର  ଯାଇ ଭିତର କାଠ ନିକଟରୁ ରତ୍ନସିଂହାସନ ସ୍ଥିତ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସେ ମାଆ ବିମଳା ଓ ମାଆ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି  ।ପରେ ସେ ପୁରୀ ସାଂସଦ ଡଃ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ଵାର ଠାରେ ତାଙ୍କ କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଗୁରୁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ଵାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରିୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବା ପରେ ନିତିନ ନବୀନଙ୍କ ଏହା ପ୍ରଥମ ପୁରୀ ଗସ୍ତ । ନିତିନ ନବୀନଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ପୁରୀ ସାଂସଦ ଡଃ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର, ପିପିଲି ବିଧାୟକ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାୟକ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାୟିକା ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଏଥିସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା, ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂହ, ଜିଲ୍ଲା ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରିବା ସମୟରେ ସେ ବାଇଶି ପାହାଚ ନିକଟରେ କିଛି ସମୟ ଅଟକି ରହିଥିଲେ। ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିତିନ ନବୀନ ଯାତ୍ରୀ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ଖାତାରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ଵପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱାଙ୍କୁ ପୁରୀ  ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୁବ ଦଇତାପତି ଭବାନୀ ଦାସ ମହାପାତ୍ର।

ଜଟଣୀରେ ବିଜେପି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିତିନ ନବୀନ କର୍ମୀଙ୍କୁ ୫ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି । ଜେନ୍‌ ଜି’ଙ୍କ ମନରେ ନେଗେଟିଭିଟି ନ ରହୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିତିନ ନବୀନ । ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହେବାକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ଦେଇଥିଲେ । ଦେଶ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଭାଗିଦାରୀ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳି ଦଳୀୟ ମତଭେବ ଛାଡ଼ି ବିକାଶ ଦିଗରେ କାମ କରନ୍ତୁ । ତଳସ୍ତରରୁ ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ।

Soubhagya Ranjan Mishra

