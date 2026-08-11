/Chameli Ojha:ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ,ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଅନ୍ତରୀଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

Chameli Ojha: ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଟିକିରି ସରପଞ୍ଚ ଚମେଲି ଓଝାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଚାମେଲିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଗତ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଦାୟର ଏକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରୁଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ସହିତ,ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ନାହିଁ।
ଚାମେଲି ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭୋଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଫଳାଫଳ କୋର୍ଟଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ରହିବ।ଚାମେଲିଙ୍କ ଓକିଲ ସୁକାନ୍ତ ଦଳେଇ କହିଛନ୍ତି, "ଅଦାଲତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ତଥାପି, କୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ନାହିଁ।"
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୨ ଜଣ ୱାର୍ଡ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୧ ଜଣ ଚମେଲି ଓଝାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ୱାର୍ଡ ସଦସ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।