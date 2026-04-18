Chandan Yatra: ଏଥର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ବାଣଫୁଟାକୁ ପ୍ରଶାସନର ମନା, ସୂଚନା ଦେଲେ ଏସପି

Zee OdishaOdisha StateChandan Yatra: ଏଥର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ବାଣଫୁଟାକୁ ପ୍ରଶାସନର ମନା, ସୂଚନା ଦେଲେ ଏସପି

Chandan Yatra: ଚଳିତ ବର୍ଷ କଡ଼ା କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏସପି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଆତସବାଜି ଫୁଟାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ପବିତ୍ର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାର ସୁଗମ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Apr 18, 2026, 07:22 PM IST

Chandan Yatra: ପୁରୀ ପୋଲିସ ଆଗାମୀ ୨୧ ଦିନିଆ ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଆତସବାଜି ଫୁଟାଇବା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରିଛି। ପୁରୀ ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ ପ୍ରତୀକ ସିଂହ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ୨୦ ଏପ୍ରିଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ସମଗ୍ର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆତସବାଜି ଫୁଟାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ପୁରୀର ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବରେ ଏକ ଆତସବାଜି ଭଣ୍ଡାରରେ ଘଟିଥିବା ଦୁଃଖଦ ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଯାହା ୧୧ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଥିଲା। ଓ ଏଥିରେ ୩୦ ରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। 

 ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ଚଳିତ ବର୍ଷ କଡ଼ା କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏସପି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଆତସବାଜି ଫୁଟାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ପବିତ୍ର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାର ସୁଗମ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ ଚାରିପାଖର ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ରଖାଯିବ। 

ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ସୁରକ୍ଷା ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପୋଲିସ ନେତୃତ୍ବ ନେବେ, ଯେଉଁଥିରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଡେପୁଟି ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ ପୋଲିସ, ଆଠ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ୬୦ ଜଣ ହୋମଗାର୍ଡ ରହିବେ। ଭଙ୍ଗାରୁଜା ବିରୋଧୀ ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ। ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।

ଯେତେବେଳେ ଦେବତାଙ୍କ ରଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ତଥାପି, ପୁରୀ ଏସପି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଏବଂ ଉତ୍ସବ ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡର କଡ଼ା ପାଳନ କରାଯିବ।

