/Odisha Flood News: ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷାରେ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି, ବୈତରଣୀକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଲେ EIC...

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଦେଖାଦେଇଥିବା ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ (EIC) ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମହାନଦୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ନଦୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି।
EICଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୪୭ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜଳଭଣ୍ଡାର (ରିଜର୍ଭର)ରେ ପାଣି ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏଲ୍ନିନୋ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଜୁଲାଇରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ଆକଳନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୩୮ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ୨୦୦ ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳସ୍ତର ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଥିଲା ଏବଂ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଜଳ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରୁଛି। ତେବେ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଏପରି ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ସେଠାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହୋଇପଡ଼ୁଛି।
ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବର୍ଷାର ପରିସ୍ଥିତି ଓ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯିବ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଫବାହରେ ବିଶ୍ୱାସ ନକରି ସରକାରୀ ସୂଚନା ଉପରେ ଭରସା ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।