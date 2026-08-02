Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha Flood News: ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷାରେ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି, ବୈତରଣୀକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଲେ EIC...

Odisha Flood News: ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷାରେ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି, ବୈତରଣୀକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଲେ EIC...

ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜଳଭଣ୍ଡାର (ରିଜର୍ଭର)ରେ ପାଣି ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏଲ୍‌ନିନୋ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଜୁଲାଇରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 02, 2026, 05:26 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 05:26 PM IST
Odisha Flood News: ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷାରେ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି, ବୈତରଣୀକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଲେ EIC...
Image Credit: Image Source: Social Media X

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ! ୨୫୦ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ
2
3
4
5