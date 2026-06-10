Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /President And PM Visit: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ନୋ-ଫ୍ଲାଇଂ ଜୋନ୍ ଲାଗୁ

President And PM Visit: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ନୋ-ଫ୍ଲାଇଂ ଜୋନ୍ ଲାଗୁ

President And PM Visit: କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥାନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥାନକୁ ନୋ-ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ନୋ-ଫ୍ଲାଇଂ ଜୋନ୍ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। "ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱରୂପ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ, ସମସ୍ତ ଗସ୍ତ ସ୍ଥାନ/କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ/ସ୍ଥାନକୁ ନୋ-ଡ୍ରୋନ୍ ଜୋନ୍/ନୋ-ଫ୍ଲାଇଂ ଜୋନ୍ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି," ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।

Written ByRashmita SahooEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 10, 2026, 07:41 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 07:41 PM IST
President And PM Visit: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ନୋ-ଫ୍ଲାଇଂ ଜୋନ୍ ଲାଗୁ

About the Author

Rashmita Sahoo

Rashmita Sahoo

ଦୀର୍ଘ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀ ପରିବାର ସହ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ...ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ
      
 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
President And PM Visit: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁ
President And PM Visit2 min ago
2
Elnino Effect49 min ago
3
chardham yatra 20261 hr ago
4
Delhi Pink Ticket Scheme2 hrs ago
5
Odisha Weather report2 hrs ago