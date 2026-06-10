President And PM Visit: ବୁଧବାର ଦିନ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଆଗାମୀ ଗସ୍ତ ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ "ନୋ-ଡ୍ରୋନ୍ ଜୋନ୍" ଏବଂ "ନୋ-ଫ୍ଲାଇଂ ଜୋନ୍" ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଜୁନ୍ ୧୯ ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଜୁନ୍ ୨୦ ତାରିଖରେ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଉଭୟ ନେତା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ଅବସରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ।
ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏକ ପତ୍ରରେ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଗସ୍ତ ସ୍ଥାନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳକୁ ନୋ-ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ନୋ-ଫ୍ଲାଇଂ ଜୋନ୍ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। "ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱରୂପ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ, ସମସ୍ତ ଗସ୍ତ ସ୍ଥାନ/କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ନୋ-ଡ୍ରୋନ୍ ଜୋନ୍/ନୋ-ଫ୍ଲାଇଂ ଜୋନ୍ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।
ଭିଭିଆଇପିମାନଙ୍କ ନିକଟତର ଗଣମାଧ୍ୟମ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବହାରକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିଷିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସାଇନେଜ୍ ଲଗାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଭିଭିଆଇପି ଜରୁରୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ଖିଲାପକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ," ସୂଚନାରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି।
ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଡିଜିପି) ମୟୁରଭଞ୍ଜ ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନୋ-ଫ୍ଲାଇଂ ଜୋନ୍ ନିୟମାବଳୀକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଏବଂ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁବିଧା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାର୍କିଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି, ଯାହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମିଳିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଅନେକ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ ଏବଂ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।