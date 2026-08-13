Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଡିଜିପି ନିଯୁକ୍ତିରେ କୌଣସି ବେନିୟମ କାମ ହୋଇନି: AG ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

AG ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଡିଜିପି ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ କୌଣସି ବେନିୟମ କାମ କରି ନାହାନ୍ତି ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 13, 2026, 03:14 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 03:14 PM IST
ଡିଜିପି ନିଯୁକ୍ତିରେ କୌଣସି ବେନିୟମ କାମ ହୋଇନି: AG ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Image Credit: ଓଡ଼ିଶା ଡିଜିପି ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ୧୮ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରିବନି ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ସଂସଦ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ମୁଲତବୀ, MMDR ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍‌ ସମେତ ୧୧ଟି ଗୃହୀତ
2
3
4
5