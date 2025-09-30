Advertisement
Odisha News: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଖୋଲିବ ନାହିଁ କୌଣସି ମଦ ଦୋକନ: ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ

Odisha Government: ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

 

Sep 30, 2025

Odisha Government: ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ୧ କିଲୋମିଟର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ମଦ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଥିରେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଏହାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିବେଶର ପବିତ୍ରତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ଏକ ବ୍ୟାପକ ନୀତିର ଅଂଶ ଭାବରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡକୁ ଯାଉଥିବା ସଂଯୋଗକାରୀ ରାସ୍ତା ଏବଂ ବାଇଲେନରେ ମଧ୍ୟ ମାଂସାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରୟ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯିବ। ଯାହା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବ।

ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି,  "ଏହା କେବଳ ଏକ ନିୟାମକ ପଦକ୍ଷେପ ନୁହେଁ - ଏହା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପବିତ୍ରତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା।"

ନୂତନ ନୀତି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ଅନୁପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ମନ୍ଦିରର ପବିତ୍ର ପରିବେଶ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏପରି କଟକଣା ଦାବି କରୁଥିବା ଭକ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି।

