Odisha Govt: ସୋମବାର ହେବନି ସରକାରୀ ମିଟିଂ, କେବଳ ଜନଶୁଣାଣିକୁ ମିଳିବ ଗୁରୁତ୍ୱ

Odisha Govt: ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏବେଠାରୁ ପ୍ରତି ସୋମବାର କୌଣସି ବିଭାଗରେ ସରକାରୀ ବୈଠକ କିମ୍ବା ମିଟିଂ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନଟିକୁ କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି (Grievance Hearing) ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯିବ।

 

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Jan 24, 2026, 01:11 PM IST

No Meetings on Mondays Odisha
No Meetings on Mondays Odisha

ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ରହିବନି ବାଧା
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଏକ ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ପରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଅଫିସରମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ବୈଠକରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ଅନୁଚିତ୍। ସୋମବାର ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା-ଅସୁବିଧା ଶୁଣିବେ ଏବଂ ତାହାର ସମାଧାନ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିବା ସହ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଭରସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ମାସିକ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନୂଆ ଦିନ
ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନା ବା 'ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ' ଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ରଗତି ପରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ନିୟମ ହୋଇଛି। ପ୍ରତି ମାସର ତୃତୀୟ ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ।

ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏକ 'ରେସ୍‌ପନ୍‌ସିଭ୍' ସିଷ୍ଟମ୍
ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ସରଳ ଏବଂ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବ। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନ କରିବା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବେ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିର ଫଳାଫଳ ବାବଦରେ ନିୟମିତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି।

