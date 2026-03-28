ରାଜ୍ୟରେ ଏଲ୍‌ପିଜି ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲର ଅଭାବ ନାହିଁ- ମନ୍ତ୍ରୀ

ରାଜ୍ୟରେ ଏଲ୍‌ପିଜି ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲର ଅଭାବ ନାହିଁ- ମନ୍ତ୍ରୀ

ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ତେଲ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ନାହିଁ । ବିରୋଧୀ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି । 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Mar 28, 2026, 06:07 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏଲ୍‌ପିଜି, ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଅଭାବ ନାହି’ । ସହରରେ ପିଏନ୍‌ଜି ସଂଯୋଗକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ପିଏନ୍‌ଜି ଦାମ୍‌ କମ୍‌ ରହିଛି, ୬୦% ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି । ଏଲ୍‌ପିଜିକୁ ନେଇ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି କାରଣ ତାହା ବାହାରୁ ଆସୁଛି । 

ସେହିପରି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ତେଲ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ନାହିଁ । ବିରୋଧୀ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି । ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଭଲରେ ଅଛୁ । ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବାକୁ ଦିଆଯିବନି। ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସରେ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହୋଇନି କିନ୍ତୁ ବୁକିଂ ସମୟ ଟିକେ ବଢ଼ିଛି ।

Soubhagya Ranjan Mishra

