Jagannath Temple: ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରସାଦର ଅନଲାଇନ୍ ବିକ୍ରି ପାଇଁ କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ: ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ

Puri Jagannath Temple: ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମହା ପ୍ରସାଦ ଅନଲାଇନରେ ଡେଲିଭରୀ ପାଇଁ କିଛି ସଂଗଠନର ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟରେ ଓଡି଼ଶାର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନଲାଇନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି କରିବାର କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ।
ଓଡି଼ଶାର ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, "ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନିକଟରେ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ମାର୍କେଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଅନେକ କମ୍ପାନୀଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛୁ। ମହାପ୍ରସାଦର ନିଜସ୍ୱ ପବିତ୍ରତା ରହିଛି ବୋଲି ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସରକାର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି।"
#WATCH | Bhubaneswar: Odisha Minister Prithviraj Harichandan says, "Mahaprasad cannot be sold in an online process. Recently, we have received proposals from several companies interested in selling Mahaprasad and other prasads through online marketing. So we have completely… pic.twitter.com/qiZoNyyTcO
— ANI (@ANI) August 12, 2025
ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦ, ମହାପ୍ରସାଦ, ଅନଲାଇନ୍ ଡେଲିଭରି ସିଷ୍ଟମ, କୋରିଅର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଡେଲିଭରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପରିବହନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପୁରୀ ଆସି ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆମେ କୌଣସି କମ୍ପାନୀକୁ ଏହି ପ୍ରକାରର ଅନଲାଇନ୍ ମହାପ୍ରସାଦ ବିତରଣ କରିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ।"
ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଥିବା ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ଟିମ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରସାଦ ବିତରଣ ନକରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କାରଣ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରସାଦର ପବିତ୍ରତା ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି, ବିକୃତ ହେଉଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଅତି କମରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।"