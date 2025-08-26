ବଢ଼ିଲା ଗାଡ଼ି ପରମାୟୁ, ୧୫ ବର୍ଷ ପରେ ନବୀକରଣ ଜଞ୍ଜାଳ ହଟିଲା
ବଢ଼ିଲା ଗାଡ଼ି ପରମାୟୁ, ୧୫ ବର୍ଷ ପରେ ନବୀକରଣ ଜଞ୍ଜାଳ ହଟିଲା

ସଡ଼କ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଆଜି ଏକ ସଂଶୋଧନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସଂଶୋଧନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏଣିକି ୧୫ ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ପୁନଃ ପଞ୍ଜିକରଣ ବା ନବୀକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Aug 26, 2025, 03:25 PM IST

ବଢ଼ିଲା ଗାଡ଼ି ପରମାୟୁ, ୧୫ ବର୍ଷ ପରେ ନବୀକରଣ ଜଞ୍ଜାଳ ହଟିଲା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବ୍ୟବହୃତ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଆୟୁଷକୁ ସରକାର ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଏଣିକି ୧୫ ବର୍ଷ ନୁହେଁ ୨୦ ବର୍ଷ ଯାଏ  ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେମାନଙ୍କ ପଞ୍ଜିକୃତ ଗାଡ଼ିକୁ ଚଳାଇପାରିବେ। ଏଥିଲାଗି  ପଞ୍ଜିକରଣର  କୌଣସି ପୁନଃ ନବୀକରଣ  ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। 

ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ୧୫ ବରୀ୍ଷ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ କୌଣସି ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ୍‍ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଲାଗି ପୁଣିଥରେ ପଞ୍ଜିକରଣର ନବୀକରଣ କରିବାକୁ ନିୟମ ରହିଥିଲା। ନବୀକରଣ ନଥିଲେ ଏହାର ପଞ୍ଜିକରଣ ଅବୈଧ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ହେଲେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଆଜି ଏକ ସଂଶୋଧନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସଂଶୋଧନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏଣିକି ୧୫ ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ପୁନଃ ପଞ୍ଜିକରଣ ବା ନବୀକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।

