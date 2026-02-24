ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ମଡେଲକୁ ନୋବେଲ ବିଜେତା ମାଇକେଲ କ୍ରେମରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା: ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା

Michael Kremer: ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ତଥା ନୋବେଲ ବିଜେତା ପ୍ରଫେସର ମାଇକେଲ କ୍ରେମର ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ତଥା ନୋବେଲ ବିଜେତା ପ୍ରଫେସର ମାଇକେଲ କ୍ରେମର ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏହି ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି।
ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତାକୁ ସମ୍ମାନ:
ଶିକାଗୋ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଫେସର ଶ୍ରୀ କ୍ରେମର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣାଯାଇଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଜନହିତକର ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ସେ ଜୋର୍ ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ସେ ନିଜର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ସାମାଜିକ ପ୍ରଗତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ:
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ପ୍ରଫେସର କ୍ରେମରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୃଷି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରଫେସର କ୍ରେମରଙ୍କ ଭଳି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ମଡେଲକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ।
ଏହି ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ, ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ସହଯୋଗ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ରୂପାନ୍ତରଣରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।