Jakhapura: ରେଳବାଇର ଦ୍ରୁତ ଆକ୍ସନ: କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ କୋଚ୍‌କୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କଲା ECoR

 ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ଡିଭିଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଖପୁରା ୟାର୍ଡ ନିକଟରେ ଆଜି ସକାଳେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଟଳିଯାଇଛି। 

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 05, 2026, 11:35 PM IST

ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ଡିଭିଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଖପୁରା ୟାର୍ଡ ନିକଟରେ ଆଜି ସକାଳେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଟଳିଯାଇଛି। ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୨୨୬୧୧ ଚେନ୍ନାଇ-ନିୟୁ ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି ଏକ୍ସପ୍ରେସର କିଛି କୋଚ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତପ୍ତରତା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛନ୍ତି। ଦ୍ରୁତ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ରୁଟ୍‌ରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ପୁଣି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି।

ଆର୍‌ପିଏଫ୍‌ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସତର୍କତା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଯାତ୍ରୀ
ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୮ଟା ୫୧ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଟ୍ରେନ୍‌ଟି ଜଖପୁରା ୟାର୍ଡ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଆର୍‌ପିଏଫ୍ (RPF) କର୍ମଚାରୀମାନେ ହଠାତ୍ ଟ୍ରେନ୍‌ରୁ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଶବ୍ଦ ଓ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ବିଳମ୍ବ ନକରି ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍‌ଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଟ୍ରେନ୍‌ଟିକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେବା ପରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲେ ହେଁ ରେଳ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ବୁଝାଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିନଥିଲା।

ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିଥିଲେ।

  • ଦିବା ପ୍ରାୟ ୧ଟା ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଏସି ୨-ଟାୟାର କୋଚ୍‌କୁ ଟ୍ରାକ୍‌କୁ ଫେରାଯାଇଥିଲା।
  • ଏହାପରେ ୧ଟା ୫୦ ରେ ପ୍ରଥମ ଜେନେରାଲ କୋଚ୍ ଏବଂ ୨ଟା ୪୫ ସୁଦ୍ଧା ଦ୍ୱିତୀୟ ଜେନେରାଲ କୋଚ୍‌କୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା।
  • ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଦିନ ୧ଟା ୦୫ ମିନିଟରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଧନ୍ୟବାଦ
ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇଥିବା ସତର୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରେଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସେକ୍ସନରେ ସମସ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ନିରାପଦ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି।

 

