ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ବିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ନୋଟିସ୍

ପୂର୍ବରୁ ଦରମା ଓ ଭତ୍ତା ବାବଦରେ ବିଧାୟକମାନେ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଉଥିବା ସମୟରେ ନୂଆ ବିଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଦରମା ବାବଦକୁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମିଳିଥାନ୍ତା ମାସିକ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ବିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ନୋଟିସ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଧାନସଭା ସଚିବ । ବିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଗତ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ବିଧାୟକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ବିନା ବିରୋଧରେ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲା ।
ପୂର୍ବରୁ ଦରମା ଓ ଭତ୍ତା ବାବଦରେ ବିଧାୟକମାନେ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଉଥିବା ସମୟରେ ନୂଆ ବିଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଦରମା ବାବଦକୁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମିଳିଥାନ୍ତା ମାସିକ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା, ଭତ୍ତା ଓ ପେନସନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ -୨୦୨୫ ପାରିତ ହେବା ପରେ ବିଧାୟକ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିଥାନ୍ତା ନୂଆ ଦରମା । ବିଧାୟକଙ୍କ ମୂଳ ଦରମା ଥିଲା ମାସିକ ୩୫ ହଜାର ଏବଂ ଭତ୍ତା ବାବଦକୁ ୪୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା । ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପରେ ମିଳିଥାନ୍ତା ୯୬ ହଜାର ଟଙ୍କା । ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ ୨୦ ହଜାର ବଦଳରେ ୭୫ ହଜାର ଟଙ୍କା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିସହ କମିଟି ବୈଠକ ଭତ୍ତା ବାବଦକୁ ୧୫ଶହ ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ୩ ହଜାର ପାଇଥାନ୍ତେ । ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବୈଠକ ପାଇଁ ଦୈନିକ ୨ ହଜାର ବଦଳରେ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଇଥାନ୍ତେ । ଯାନବାହାନ ଭତ୍ତା ବାବଦକୁ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ହୋଇଥିଲା ୫୦ ହଜାର । ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ପାଇଁ ୫ ହଜାର ବଦଳରେ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ବିଧାୟକ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପାଇଥାନ୍ତେ । ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ୫ ହଜାର ବଦଳରେ ୩୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳିଥାନ୍ତା। ସମୁଦାୟ ମିଶାଇଲେ ଦରମା ଓ ଭତ୍ତାକୁ ମିଶାଇ ମାସକୁ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଥାନ୍ତା । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସେହି ବିଲ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
