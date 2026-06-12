ଏଣିକି ୫ କିଲୋ ବଦଳରେ ମିଳିବ ୧୦ କିଲୋ ଚାଉଳ !

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଏଣିକି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ୫ କିଲୋ ବଦଳରେ ମିଳିବ ୧୦ କିଲୋ ଚାଉଳ । ରାଜ୍ୟର ୩ କୋଟି ୨୮ ଲକ୍ଷ ୫୨ ହଜାର ହିତାଧିକାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ । ମୋଟ୍ ୮ ହଜାର ୮ ଶହ ୧୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ଯୋଜନା ହୋଇଛି । ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ହୋଇଛି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା । ଶିଶୁ ଅପପୃଷ୍ଟି ଓ ଅନାହାର ରୋକିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନାରେ ୫୭୪ କୋଟିରେ ଜନାଶ୍ରୟ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ।
ଆଜି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଢୀ । ଶସ୍ତା ଓ ନକରାତ୍ମକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । 'ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସରମାନେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଡିଜିଟାଲ୍ ଆମ୍ବାସଡର' । 'ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଶକୁ ଅସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ' । 'ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସମର୍ଥକ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ‘ରାଷ୍ଟ୍ର ସର୍ବୋପରି’ ହେବା ଉଚିତ୍' ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେପି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଚାଷୀ ଆଉ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁନାହିଁ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେବେ ଦେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ନବୀନ ବାବୁ ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି । ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ନୂଆ ରାସ୍ତାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି । ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଏକାମ୍ର କାନନ ରାସ୍ତା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଗଣିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ଇନ୍ଫୋସିଟି ଦେଇ ଏକାମ୍ର କାନନ ରାସ୍ତା ଉଦ୍ଘାଟିତ । ଏହି ନୂଆ ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଜୟଦେବ ବିହାର-ନନ୍ଦନକାନନ ରାସ୍ତାରେ ଭିଡ଼ କମିବ ।