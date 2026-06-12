Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଏଣିକି ୫ କିଲୋ ବଦଳରେ ମିଳିବ ୧୦ କିଲୋ ଚାଉଳ !

ମୋଟ୍‌ ୮ ହଜାର ୮ ଶହ ୧୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ଯୋଜନା ହୋଇଛି । ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ହୋଇଛି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା । ଶିଶୁ ଅପପୃଷ୍ଟି ଓ ଅନାହାର ରୋକିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନାରେ ୫୭୪ କୋଟିରେ ଜନାଶ୍ରୟ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 12, 2026, 08:21 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 08:21 PM IST
ଏଣିକି ୫ କିଲୋ ବଦଳରେ ମିଳିବ ୧୦ କିଲୋ ଚାଉଳ !

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ନିରୋଧ ଦିବସ, ୧୫ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ
Odisha news23 min ago
2
Odia News2 hrs ago
3
FIFA World Cup2 hrs ago
4
Odia News2 hrs ago
5
Agson Global Loan Default10:37 AM IST