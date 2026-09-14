Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Nuakhai 2026: ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆଁଖାଇ, ମା ସମଲେଶ୍ବରୀଙ୍କ ନିକଟରେ କେତେବେଳ ଲାଗିହେବ ନବାନ୍ନ, ଜାଣନ୍ତୁ?

Nuakhai 2026: ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆଁଖାଇ, ମା ସମଲେଶ୍ବରୀଙ୍କ ନିକଟରେ କେତେବେଳ ଲାଗିହେବ ନବାନ୍ନ, ଜାଣନ୍ତୁ?

Nuakhai 2026: ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆଁଖାଇ। କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଏହି ପବିତ୍ର ପର୍ବ ପାଳନ ସକାଶେ ଗାଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦୋକାନ୍ ବଜାରରେ ଭିଡ଼ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ପର୍ବ ପାଇଁ କ୍ଷେତରୁ ନୂଆ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ , ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ଓ ଘରଦ୍ବାର ଲିପାପୋଛା ଚାଲିଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Sep 14, 2026, 02:18 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 02:18 PM IST
Nuakhai 2026: ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆଁଖାଇ, ମା ସମଲେଶ୍ବରୀଙ୍କ ନିକଟରେ କେତେବେଳ ଲାଗିହେବ ନବାନ୍ନ, ଜାଣନ୍ତୁ?

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Namo Bharat Vacancy: ୬୭ଟି ପଦବୀ ଖାଲି, ୧.୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା...
2
3
4
5