/Nuakhai 2026: ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆଁଖାଇ, ମା ସମଲେଶ୍ବରୀଙ୍କ ନିକଟରେ କେତେବେଳ ଲାଗିହେବ ନବାନ୍ନ, ଜାଣନ୍ତୁ?

Nuakhai 2026: ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆଁଖାଇ। କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଏହି ପବିତ୍ର ପର୍ବ ପାଳନ ସକାଶେ ଗାଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦୋକାନ୍ ବଜାରରେ ଭିଡ଼ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ପର୍ବ ପାଇଁ କ୍ଷେତରୁ ନୂଆ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ , ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ଓ ଘରଦ୍ବାର ଲିପାପୋଛା ଚାଲିଛି। ଦୂରଦୂରାନ୍ତରରୁ ଭାଇ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆସିବା ଘରକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଘରର ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧାମାନେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ପର୍ବର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷେତରୁ ନୂଆଧାନ ଅଣାଯାଉଛି। ହେଲେ,ଏବେ ବଜାରରୁ କିଣାଯାଉଛି।
ନୂଆଧାନରୁ ଚୁଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସହ ପିଠାପଣା, ଖରି କରି ଘରର ମୁରବିମାନେ ପ୍ରଥମେ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ , ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ବଡମାନେ ସାନମାନଙ୍କୁ ନୂଆଧାର ଚୁରାକୁଣ୍ତା ଦେବା ବିଧି ରହିଛି। ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ନୂଆଁଖାଇ ଭେଟଘାଟ୍ କରାଯାଉଛି। ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ତିଆ ମାରି ସାନମାନେ ଆର୍ଶିବାଦ ନେବାର ପରମ୍ପରା ଏବେବି ରହିଛି। ପର୍ବ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ପୋଷାକ କିଣି ସାରିଛନ୍ତି। ଘରେ ସାଗ ମୁଗ,ବ୍ୟଞ୍ଚନ ସହ ଆରିଷା ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ନୂଆଁଖାଇର ଆଉ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି ଏହି ପର୍ବରେ ପୁରୁଣା ମତାନ୍ତର ଭୁଲି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ନୂଆଁଖାଇ ଏକ ଧାର୍ମିକ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ଏହା ମାଟି ମା ଓ କୃଷକଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବାର ଏକ ମହାନ୍ ଉତ୍ସବ।
ଏନେଇ ଆସନ୍ତାକାଲି ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ସମଲେଶ୍ବରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସକାଳ ୯ଟା ୪୦ ରୁ ୯ଟା ୫୪ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହେବ। ଏହାପରେ ଘରର ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଖାଇବେ। ନୂଆ ଧାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ପରିବାର ସହ ନୂଆଖାଇବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି।