Nuakhai 2025: ଆସନ୍ତାକାଲି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଁଖାଇ, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଗାଁଠୁ ସହର

Nuakhai 2025: ଆସନ୍ତାକାଲି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଁଖାଇ। ନୂଆଁଖାଇ ପାଇଁ ବର୍ଷ ତମାମ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ଜଣେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ । ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ନୂଆଁଖାଇ ଅବସରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଘର କୁ ଫେରିଥାନ୍ତି । ଆଜିକାଲି ସମୟରେ ବହୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟା ଘର ଛାଡି ବାହାର ଅଂଚଳ ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ । ସେମାନେ ଏବେ ନୂଆଁଖାଇ ପାଇଁ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି । ସାଙ୍ଗରେ ନିଜ ନିଜର ପରିବାର କୁ ଧରି ନିଜର ପୈତୃକ ଗାଁ କିମ୍ବା ଅଂଚଳ କୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ।
ମନରେ ଅନେକ ଉତ୍ସାହ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟ ରେ କିଏ କିଏ ଆସି ପାରି ନ ଥିବା ବେଳେ ନୂଆଁଖାଇ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଘର କୁ ଫେରିଥାନ୍ତି । ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପରିବାର ରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଥାଏ । ବାହାରେ ପରିବାର ଲୋକ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତ ନୂଆଁଖାଇ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଫେରିବେ। ସମସ୍ତେ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଙ୍କ ପୂଜା ପରେ ନୂଆଁଖାଇ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି । ପରିବାରର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୁଆଁ ଚାଉଳ ଦେଇ ପ୍ରାସାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି । ତା ପରେ କନିଷ୍ଠ ମାନେ ନିଜ ଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ଧରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥାନ୍ତି । ଘରେ ଜୁହାର ଭେଟ ସରିଲା ପରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି । ତା ପରେ ଗାଁ ରେ ବଡ଼ ବଡଖା ମାନଙ୍କୁ ଜୁହାର ଭେଟ ଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ ।