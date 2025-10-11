Nuapada By-Election: ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ନିନ୍ଦା କଲା ବିଜେଡି, କହିଲା-'ଘୋଡା ବେପାର'

BJD Slams Jay Dholakia: ଶନିବାର ଦିନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (BJD) ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (BJP)ରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ନେଇ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ଏହାକୁ "ଘୋଡା ବେପାର" ବୋଲି କହିଛି।
BJD Slams Jay Dholakia: ଶନିବାର ଦିନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (BJD) ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (BJP)ରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ନେଇ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ଏହାକୁ "ଘୋଡା ବେପାର" ବୋଲି କହିଛି। ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରତାପ ଜେନା (Pratap Jena) ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବିଜେପି ପାଖରେ "ଘୋଡା ବେପାରରେ ବିକ୍ରି" ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ ଆଗାମୀ ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନରେ BJD ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ।
ଜେନା ତାଙ୍କ ପାଳିତ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଜୟଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଜୀବିତ ଥାଆନ୍ତେ, ତେବେ ସେ ଜୟଙ୍କ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପକୁ କେବେବି ପସନ୍ଦ କରିନଥାଆନ୍ତେ। ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ଘୋଡା ବେପାର ଯୋଜନାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଜୟ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ନୂଆପଡା ଉପରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେ ଜଣେ ପୋଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦେହରେ ରାଜୁ ଭାଇଙ୍କ ରକ୍ତ ନାହିଁ।"
ଜେନା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, "ବିଜେଡି ନେତା ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆପଡାରେ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନଥିବାରୁ ବିଜେପି ଅନ୍ୟ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ କିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। "ନୂଆପଡାର ଲୋକମାନେ ସବୁକିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ସେମାନେ ଏହାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ।"