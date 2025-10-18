Nuapada By Election: ନୂଆପଡା ଉପ ନିର୍ବାଚନ,ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥିପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ

Nuapada By Election: ନୂଆପଡା ଉପ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ବେଶ୍ ସରଗରମ୍ ରହିଛି। ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଲଢେଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କିଏ ଗଡ଼ ହାତେଇବ ସେନେଇ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର କସରତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତିନି ଦଳ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
Nuapada By Election: ନୂଆପଡା ଉପ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ବେଶ୍ ସରଗରମ୍ ରହିଛି। ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଲଢେଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କିଏ ଗଡ଼ ହାତେଇବ ସେନେଇ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର କସରତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତିନି ଦଳ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଥର ବିଜେପି ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ଓ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ି ନୂଆପଡା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ଆଜି ଦିନ ପ୍ରାୟ ୧୨ଟା ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ବେଳେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ସମେତ ରାଜ୍ୟର କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମେତ ହଜାର ହଜାର ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ। ସେପଟେ, କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ଆସି ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡି଼ଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖରେ ନୂଆପଡାରେ ଉପ-ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ହେବ ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ୧୪ରେ ଭୋଟ ଗଣତି ପରେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ୧୬ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମଗ୍ର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଏନେଇ ନୂଆପଡାରେ ୩୫୮ଟି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି।