Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2999048
Zee OdishaOdisha State

Nuapada ByPoll: ଇଭିଏମରେ ସିଲ ୧୪ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ୧୪ରେ ଫଳ

ସରିଛି ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ। ଉତ୍ସାହର ସହିତ ନିଜର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ସହିତ ଭୋଟ ପ୍ରଦାନରେ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ। ସିଲ ହୋଇଛି ୧୪ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ମତଦାନ ଶେଷ ହୋଇଛି । ରାତି ସାଢେ଼ ୧୦ଟା ସୁଦ୍ଧା ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ୮୧.୬୩ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ରେକର୍ଡ କ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Nov 12, 2025, 03:07 PM IST

Trending Photos

Nuapada ByPoll: ଇଭିଏମରେ ସିଲ ୧୪ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ୧୪ରେ ଫଳ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସରିଛି ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ। ଉତ୍ସାହର ସହିତ ନିଜର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ସହିତ ଭୋଟ ପ୍ରଦାନରେ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ। ସିଲ ହୋଇଛି ୧୪ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ମତଦାନ ଶେଷ ହୋଇଛି । ରାତି ସାଢେ଼ ୧୦ଟା ସୁଦ୍ଧା ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ୮୧.୬୩ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା ୧୪ତାରିଖରେ ଗଣତି ସହ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ୩ ପ୍ରମୁଖ ଦଳଙ୍କର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆରୋପ-ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ମତଦାନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପୁଅ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନି ଛୁରିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଟାଣୁଆ ଚେହେରା କୁହାଯାଉଥିବା ଘାସିରାମ ମାଝୀ ଏହି ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିରୁ ରମାକାନ୍ତ ହାତୀ, ବହୁଜନ ମୁକ୍ତି ପାର୍ଟିରୁ ହେମନ୍ତ ତାଣ୍ଡି, ଓଡ଼ିଶା ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଶୁକଧର ଦଣ୍ଡସେନା ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଧାରୁଆ, ନୀତା ବାଗ, ଚକ୍ରାନ୍ତ ଜେନା, ଆଶ୍ରୟ ମହାନନ୍ଦ, ଭୁବନଲାଲ ସାହୁ, ଲୋଚନ ମାଝି, କିଶୋର ବାଗ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ତାଣ୍ଡି, ପ୍ରମୁଖ ନିର୍ବାଚନ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ।

ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ କହିଥିଲେ କି ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମୋଟ ୩୫୮ଟି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ୪୭ଟି ବୁଥ୍ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବଂ ୮ଟି ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥ୍ ରହିଥିଲା।ଏଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା। ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥକୁ ପୁଲିଂ ପାର୍ଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। 

Add Zee News as a Preferred Source

ନୂଆପଡ଼ାରେ ମୋଟ୍ ୨ ଲକ୍ଷ ୫୩ ହଜାର ୬୨୪ ଜଣ ମତଦାତା ନିଜର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତିନୋଟି ବ୍ଲକକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୋଟ ୨,୪୮,୨୫୬ ଜଣ ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଅର୍ଥାତ ୧୨୯୧୦୨ ଜଣ ମହିଳା ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି। ୨୧ ଜଣ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗି ଭୋଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ ପୁରୁଷ ଭୋଟର। ତେବେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ରହିଥିବା ୨୦୦୪ ଜଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।

ଆସନ୍ତା ୧୪ ତାରିଖରେ ନୂଆପଡ଼ା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ୧୪ ତାରିଖ ସକାଳୁ ଭୋଟ ଗଣତି ହେବ। ଶେଷରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ମତଦାନ ଶେଷରେ କଡା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଇଭିଏମ୍‌ ଗୁଡିକୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍‌ରେ ରଖାଯାଇଛି । 

ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କାଁଭାଁ ତୃଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ନୂଆପଡ଼ା ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ ଜଣେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ଅବହେଳା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆର୍‍ଏସ୍‍ ସନ୍ଥ ଗୋପାଳନ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ସନ୍ଥ ଗୋପାଳନ କହିଥିଲେ କି, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଲାଗି ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିଲା।  ନିଲମ୍ବନ ହୋଇଥିବା ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି କୁଳିଆବନ୍ଧ ୩୬ ନମ୍ବର ବୁଥର ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। 

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

nuapada bypoll
Nuapada ByPoll: ଇଭିଏମରେ ସିଲ ୧୪ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ୧୪ରେ ଫଳ
Delhi blast
Delhi Blast: ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ମୃତାହତଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର
CCTV Footage of Delhi Blast
ସୋମବାର ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରେ କିପରି ଘଟିଥିଲା ବିସ୍ଫୋରଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଡିଓ
Govinda Health Update
Govinda Health Update: ଏହି ରୋଗରେ ପୀଡି଼ତ ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦା! ହସପିଟାଲରେ ହେଲେ ଭର୍ତ୍ତି
Odisha news
Odisha News:ଡୁମୁରିଆ ସ୍କୁଲରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା,ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ ହୋଇ ଦ୍ବିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ଗୁରୁ