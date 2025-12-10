Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3036437
Zee OdishaOdisha State

OAS Reshuffle: ଓଏସ ସ୍ତରରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର

OAS Reshuffle in Odisha: ବୁଧବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା (OAS)ରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ କରିଛନ୍ତି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 10, 2025, 07:32 PM IST

Trending Photos

OAS Reshuffle in Odisha
OAS Reshuffle in Odisha

OAS Reshuffle in Odisha: ବୁଧବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା (OAS)ରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରମୁଖ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳି ଏବଂ ନୂତନ ପଦବୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା:

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: DSP କଳ୍ପନା ବର୍ମା କିଏ? ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ-ପ୍ରତାରଣା ଏବଂ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିଥିବା ଆସିଲା ଅଭିଯୋଗ

Also Read: Rahul Gandhi: ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନକୁ ଛାଡି ଜର୍ମାନୀ ଯିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ବିଜେପି କହିଲା- ବିଦେଶୀ ନାୟକ

 

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

OAS reshuffle
OAS Reshuffle: ଓଏସ ସ୍ତରରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର
DSP Kalpana Verma
DSP କଳ୍ପନା ବର୍ମା କିଏ? ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ-ପ୍ରତାରଣା ଏବଂ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ
RRB Recruitment 2025
RRB Recruitment 2025: ରେଳବାଇରେ ବାହାରିଲା ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି, ଆଜିହିଁ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ
Odisha news
Odisha News: ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ଠକେଇ, ଠକ ନେଇଗଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ପାସବୁକ୍ ସହ ଏଟିଏମ୍...
Odisha news
Odisha News: ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରି ଫସିଲେ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ,ୱାଟସପ୍ ମେସେଜ୍ ରେ କହୁଥ