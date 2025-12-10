OAS Reshuffle: ଓଏସ ସ୍ତରରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର

OAS Reshuffle in Odisha: ବୁଧବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା (OAS)ରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ କରିଛନ୍ତି।
Trending Photos
OAS Reshuffle in Odisha: ବୁଧବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା (OAS)ରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରମୁଖ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳି ଏବଂ ନୂତନ ପଦବୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା:
Also Read: DSP କଳ୍ପନା ବର୍ମା କିଏ? ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ-ପ୍ରତାରଣା ଏବଂ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିଥିବା ଆସିଲା ଅଭିଯୋଗ
Also Read: Rahul Gandhi: ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନକୁ ଛାଡି ଜର୍ମାନୀ ଯିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ବିଜେପି କହିଲା- ବିଦେଶୀ ନାୟକ