Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Vigilance Raid: ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ

Vigilance Raid: ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ

ଭିଜିଲାନ୍ସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏକ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ (SHG)ର ତିନି ମାସର ବକେୟା ବିଲ୍ ମୁକ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ସୀତାକାନ୍ତ ରଣା ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଲ୍ ପାସ୍ ନକରି ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥିବାରୁ SHGର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 22, 2026, 08:01 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 08:01 PM IST
Vigilance Raid: ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Vigilance Raid: ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ
Odisha vigilance1 hr ago
2
Migrant boat tragedy1 hr ago
3
Kanchalanka OTT3 hrs ago
4
imd rain alert3 hrs ago
5
Anita Kisku Surrenders3 hrs ago