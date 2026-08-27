Add Zee Business As A Preferred Source
App

Nepal Flood: ନେପାଳ ବନ୍ୟାରେ ଓଡିଆ ଦମ୍ପତ୍ତି ନିଖୋଜ

Nepal Flood: ନେପାଳରେ ବନ୍ୟାର ବିଭୀଷିକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଭୋଟେକୋଶି ନଦୀରେ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଫଳରେ ନେପାଳର ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ରହିଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 27, 2026, 01:16 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 01:16 PM IST
Nepal Flood: ନେପାଳ ବନ୍ୟାରେ ଓଡିଆ ଦମ୍ପତ୍ତି ନିଖୋଜ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Flight Service: ଏହି ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମାଲକାନଗିରି-ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ସେବା
2
3
4
5