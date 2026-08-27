Nepal Flood: ନେପାଳ ବନ୍ୟାରେ ଓଡିଆ ଦମ୍ପତ୍ତି ନିଖୋଜ

Nepal Flood: ନେପାଳରେ ବନ୍ୟାର ବିଭୀଷିକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଭୋଟେକୋଶି ନଦୀରେ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଫଳରେ ନେପାଳର ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ରହିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୬୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ୪୦୦ ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ,ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଓଡ଼ିଆ ଦମ୍ପତି ନେପାଳରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୧୮ ମସିହାରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ରହୁଥିବା ସନ୍ଦୀପ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥୀ କୁମାରୀ ସାହୁ ଅଗଷ୍ଟ ୨୨ ତାରିଖରେ ନେପାଳ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ସନ୍ଦୀପଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କଠାରୁ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବରଣୀ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହିତ ସେୟାର କରାଯାଇଥିଲା। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଜାଖୋଜି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଭୋଟେ କୋଶି ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଛି। ନେପାଳ ପୋଲିସ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଗୁରୁବାର ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ୧୬୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଯେ-ତେବେଳେ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ସମେତ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କର ପତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ।
ଏହି ସମୟରେ, ନେପାଳରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଓଡ଼ିଆମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଦୁଇ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିଥିବା ପୁରୀର ରାକେଶ କୁମାର ପଣ୍ଡା ରକ୍ସୌଲ ସୀମା ପୋଷ୍ଟ ପାର କରି ଭାରତ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଛଅ ଜଣିଆ ଫୁଟବଲ୍ ଦଳ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ହାଲିମଙ୍କ ସହିତ, ପୋଖରାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ନିଖୋଜ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ନେପାଳୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି।