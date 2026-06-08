Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha News: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପିଡ୍ ସ୍କେଟିଂରେ କମାଲ୍ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଅଭିପ୍ସା, ଛୁଟୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ

Odisha News: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପିଡ୍ ସ୍କେଟିଂରେ କମାଲ୍ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଅଭିପ୍ସା, ଛୁଟୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ

Odisha News(ଜଗତସିଂହପୁର,ନାରାୟଣ ବେହେରା): ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପିଡ୍ ସ୍କେଟିଂରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଝିଅ ଅଭିପ୍ସାଙ୍କ ସଫଳତା। କମାଲ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ୪ଶହ ମିଟର ସ୍ପିଡ଼ ସ୍କେଟିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଜିତିଲେ ବ୍ରୋଞ୍ଚ ପଦକ। ଜଗତସିଂହପୁର ଝିଅ କୋରାପୁଟରେ ରହି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢିବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୌରବ। ଛୁଟୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 08, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 01:49 PM IST
Odisha News: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପିଡ୍ ସ୍କେଟିଂରେ କମାଲ୍ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଅଭିପ୍ସା, ଛୁଟୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ବିଜେଡିରେ ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେଇ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା, ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି
bhubaneswar news15 min ago
2
OCS Exam1 hr ago
3
plane crash1 hr ago
4
Odisha tribal student1 hr ago
5
#OTET2 hrs ago