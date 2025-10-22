E-Challan Payment: ଅନଲାଇନ୍ ରେ ଚାଲାଣ ଭରିବା ପୂର୍ବରୁ କରନ୍ତୁ ଏହି ଗୋଟିଏ କାମ,ନଚେତ୍ ସାଇବର ଠକ ଖାଲି କରିଦେବେ ଆକାଉଣ୍ଟ

E-Challan Payment: ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଫାଙ୍କିବା ନେଇ ବକେୟା ଜରିମାନା ଆଦାୟରେ କଟକଣାକୁ କୋହଳ କଲା ପରିବାହନ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଅ-ବକେୟା ଏକାକାଳିନ ପୈଠ କରିବା ବେଳେ ସାଇବର ଠକେଇର ଶୀକାର ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ।
Trending Photos
E-Challan Payment: ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଫାଙ୍କିବା ନେଇ ବକେୟା ଜରିମାନା ଆଦାୟରେ କଟକଣାକୁ କୋହଳ କଲା ପରିବାହନ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଅ-ବକେୟା ଏକାକାଳିନ ପୈଠ କରିବା ବେଳେ ସାଇବର ଠକେଇର ଶୀକାର ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଠକମାନେ ଲୋକଙ ମୋବାଇଲ୍ କୁ ଏକ ଅଜଣା ମେସେଜ୍ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଏହି ମେସେଜ୍ ରେ ଥିବା ଲିଙ୍କ୍ କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଭଳି ଅବିକଳ ନକଲ ଓ୍ବେବ ସାଇଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଇ-ଚାଲାଣ ଭରିବା ବେଳେ ଠକେଇର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ।
ALSO READ: Gold Rate Today:ଖୁସି ଖବର,ସୁନାଦରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ;ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ କୁ ରହିଛି...
ALSO READ: November 2025 Grah Gochar:ନଭେମ୍ବରରେ ତିନି ଗ୍ରହଙ୍କ ଚଳନ,୭ରାଶିଙ୍କ ଖୋଲିବ ଭାଗ୍ୟ;ଚାକିରିରେ ମିଳିବ ପ୍ରମୋସନ୍ ସହ...
ସାଇବର ଠକମାନେ ଚାଲାକି କରି ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ ହାତେଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୋଛି ନେଉଛନ୍ତି। ପରିବହନ ତଥ୍ୟ ମୁତାବକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ୧୨-୧୫ଟି ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣୀ। ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ ଏନେଇ ସଚେତନ କରାଉଛି। ଏହାର ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକାଧିକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଇ-ଚାଲାଁ ପୈଠ କରିବାର ଆମୁଳଚୁଳ ତରିକା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ସେହିପରି, ବିଭିନ୍ନ ପୋଷ୍ଟରେ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ଯେ, ଇ-ଚାଲାଣ ଅର୍ଥ ପୈଠ ପୂର୍ବରୁ ଓ୍ବେବସାଇଟ୍ ଅସଲି-କି ନକଲି ତାହା ପରଖିନିଅ। ପରିବହନ ବିଭାଗ ଦ୍ବାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ଓ୍ବବସାଇଟ୍ https://echallan.parivahan.gov.inରେ ଇ-ଚାଲାଣ ଭରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆରଟିଓମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇ-ଚାଲାଣ ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ବାବଦରେ ହେଲଫ୍ ଲାଇନ୍ ନମ୍ବର -୧୮୦୦୩୪୫୧୦୭୩ ଜାରି କରାଯାଇଛି।