Plus Two: ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର,'ମୋନ୍ଥା' ପାଇଁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଫର୍ମ ପୂରଣ ଶେଷ ତାରିଖ ବୃଦ୍ଧି

Plus Two: ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତ ତିନି ଫର୍ମ ଫୂରଣର ଶେଷ ତାରିଖ ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। 

Reported By:  Narmada Behera|Last Updated: Oct 29, 2025, 06:24 PM IST

Plus Two: ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ପାଇଁ  ଯୁକ୍ତ ତିନି ଫର୍ମ ଫୂରଣର ଶେଷ ତାରିଖ ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ମାସ ୨୮ (ଅକ୍ଟୋବର ୨୮) ତାରିଖ ଫର୍ମ ପୂରଣର ଶେଷ ତାରିଖ ଖିଲା।  ହେଲେ, ଏହାକୁ ନଭେମ୍ବର ୩ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ  ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ, ୨୦୨୬ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ  ଏବେ ଫର୍ମ ପୂରଣ ଚାଲିଛି। ଏନେଇ CHSE ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।fallback

 

Narmada Behera

