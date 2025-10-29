Plus Two: ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର,'ମୋନ୍ଥା' ପାଇଁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଫର୍ମ ପୂରଣ ଶେଷ ତାରିଖ ବୃଦ୍ଧି

Plus Two: ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତ ତିନି ଫର୍ମ ଫୂରଣର ଶେଷ ତାରିଖ ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।
Plus Two: ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତ ତିନି ଫର୍ମ ଫୂରଣର ଶେଷ ତାରିଖ ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ମାସ ୨୮ (ଅକ୍ଟୋବର ୨୮) ତାରିଖ ଫର୍ମ ପୂରଣର ଶେଷ ତାରିଖ ଖିଲା। ହେଲେ, ଏହାକୁ ନଭେମ୍ବର ୩ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ, ୨୦୨୬ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବେ ଫର୍ମ ପୂରଣ ଚାଲିଛି। ଏନେଇ CHSE ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।
