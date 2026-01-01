Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3060475
Zee OdishaOdisha StateFlight Services: ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଘନ କୁହୁଡି଼ ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ

Flight Services: ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଘନ କୁହୁଡି଼ ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ

Flight Services: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଶୀତ ଲହରୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଘନ କୁହୁଡି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବିମାନ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। କିଛି ବିମାନ ଉଡାଣ କରିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ବିମାନ ଲ୍ୟାଣ୍ତ କରିବା ନେଇ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଦିନ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଜିରୋ ଭିଜିବିଲିଟି ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ବିମାନର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିଥିଲା।

 

 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 01, 2026, 02:36 PM IST

Trending Photos

Flight Services: ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଘନ କୁହୁଡି଼ ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ

Flight Services: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଶୀତ ଲହରୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଘନ କୁହୁଡି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବିମାନ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। କିଛି ବିମାନ ଉଡାଣ କରିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ବିମାନ ଲ୍ୟାଣ୍ତ କରିବା ନେଇ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଦିନ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଜିରୋ ଭିଜିବିଲିଟି ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ବିମାନର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିଥିଲା।

 

ପାଞ୍ଚଟି ବିମାନକୁ ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା:

Add Zee News as a Preferred Source

ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ରନୱେରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା କମ୍ ଥିବାରୁ ମୋଟ ପାଞ୍ଚଟି ଆସୁଥିବା ବିମାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ତିନୋଟି ବିମାନ ରାୟପୁରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟିକୁ କୋଲକାତାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ବିମାନ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସୁଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଚେନ୍ନାଇରୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ଆସୁଥିଲା।

 

ଦୃଶ୍ୟମାନତା ୫୦ ମିଟରକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଲା:

ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୬.୩୦ ସମୟରେ, ରନୱେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ମାତ୍ର ୫୦ ମିଟରକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଲା, ଯାହା ବିମାନ ପାଇଁ ଅବତରଣ କିମ୍ବା ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ଅସୁରକ୍ଷିତ କରିଦେଲା। ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୃଶ୍ୟମାନତା ଅତି କମରେ ୫୫୦ ମିଟରକୁ ଉନ୍ନତ ହେଲେ ହିଁ ବିମାନ ପରିଚାଳନା ସମ୍ଭବ।

 

ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନରେ ବିଳମ୍ବ:

ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ଅନେକ ବିମାନ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ସକାଳ ୬ଟାରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଡେରାଡୁନକୁ ଯାଉଥିବା ବିମାନ ଶେଷରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ଟାରେ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସେହିପରି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜୟପୁର ବିମାନ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ପରେ ଛାଡ଼ିଥିଲା।

 

ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଣ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା:

ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁଯାୟୀ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କୁହୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଉଡ଼ାଣ ସମୟସୂଚୀ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

 

ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରକୁ କୁହୁଡ଼ି ଆଚ୍ଛାଦିତ:

ଏହି ସମୟରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ଘନ କୁହୁଡ଼ି ତଳେ ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା, ଯାହା ରାସ୍ତା ଚଳାଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ରାଜପଥ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାରେ ଯାନବାହାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଳାଚଳ କରିଥିଲା, କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ନେଭିଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ହେଡଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଫଗ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ।

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

ED Raid on Indrajeet Yadav
ED Raid on Indrajeet Yadav: ଇଡି ସ୍କାନରରେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସିଂହ ଯାଦବ, ରେଡ୍ ସମୟରେ ମିଳିଲା ୫ ଲକ
rain alert in delhi
Rain Alert: ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ରହିବ ପାଣିପାଗ..
Gold rate today
Gold Rate Today: ନୂଆବର୍ଷରେ ଜାରି ହେଲା ନୂଆ ସୁନାଦର,୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ କୁ ରହିଛି...
New Rules from 1 January 2026
New Rules from 1 January 2026: ଆଜିଠୁ ବଦଳିଲା ଏହି ୫ ନିୟମ,ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ଶସ୍ତା? କାହାକ
puri news
Puri News: ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର,ଜମୁଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼