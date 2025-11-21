Humane Sagar: ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଗରଙ୍କ ୨ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା, ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ

Advertisement
Humane Sagar: ଓଲିଉଡ଼ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ଆଜି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବିତିଛି। ହେଲେ ଏବେବି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସସପେନ୍ସ ଲାଗି ରହିଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Nov 21, 2025, 01:19 PM IST

Humane Sagar: ଓଲିଉଡ଼ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ଆଜି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବିତିଛି। ହେଲେ ଏବେବି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସସପେନ୍ସ ଲାଗି ରହିଛି। ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରି, ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମାଆ ଶେଫାଳି। ଏନେଇ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଙ୍କ ୨ ମ୍ୟାନେଜର ନାଁରେ ଦିନେଶ ବେହେରା ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ନାଁରେ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଉଭୟଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। କେବଳ ସେତିକୁ ନୁହେଁ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟହାର ଘଟଣାକୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି ।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ଗତକିଛି ଦିନ ହେବ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଗରଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଖରାପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ କିଡନୀ ଓ ଲିଭର ଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ପିଡୀତ ହୋଇ କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ୍ ରେ ଚିତିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ହେଲେ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟା ପନ୍ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କ (ନଭେମ୍ବର ୧୪) ତାରିଖ ଦିନ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏମରଜେନ୍ସିରେ ତାଙ୍କର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଙ୍କ ମଲ୍ଟି ଅର୍ଗାନ୍ ଡିସ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ସିଣ୍ଟ୍ରୋମ୍ (ତାଙ୍କର ଏକାଧିକ ଅଙ୍ଗ କାମ କରୁ ନଥିଲା ) ରେ ପୀଡିତ ଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା। ହେଲେ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ନ ଆସିବାରୁ (ନଭେମ୍ବର ୧୭) ତାରିଖ ରାତିରେ ସେ ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶେଷ ନିଶ୍ବାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବିବାଦ। ସେ ରୋଗରେ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଓ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଆଯାଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଙ୍କ ମାଆ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଓ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅର୍ପିତାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସୋମନେ ମୋ ପୁଅକୁ ୟୁଜ୍ କଲେ ପରେ ମାରିଦେଲେ। ତେବେ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦିନ ରାତିରେ ସର୍ବସମ୍ମଖରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଙ୍କ ମାଆକୁ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନଜର୍ ଖରାପ୍ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ। ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଅଧିକ ଘନେଇଥିଲା।

 

ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଗର ଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ୨୦୧୨ ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସେ ଏକ ଘରୋଇ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରେ ପ୍ରସାରିତ ରିୟଲିଟି -ସୋ 'ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା'-ସିଜିନ୍-୨ର ବିଜେତା ହୋଇଥିଲେ। ସେ ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ଇସ୍କ୍-ଚୁ-ହିଁ -ତୁ ଫିଲ୍ମରେ ଟାଇଟେଲ୍ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ। ଯାହା ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦେଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ସେ ଆଉ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁ ନାହାଁନ୍ତି। 

 

 

 

 

Narmada Behera

