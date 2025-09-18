TOP 10 News: ବିଧାନସଭାରେ ଅନାସ୍ଥା ନୋଟିସ ଦେଲା କଂଗ୍ରେସ, ପିଏମ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଟ୍ରମ୍ଫଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା, ପଢ଼ନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱଧୀନ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଂଗ୍ରେସ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଛି । ଗୁରୁବାର ୧୫ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଥିବା ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିଠି ବିଧାନସଭା ସଚିବଙ୍କ ଜରିଆରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର।
Trending Photos
Top 10 News Headlines 18 September 2025: No-Confidence Motion Against BJP Govt: ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱଧୀନ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଂଗ୍ରେସ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଛି । ଗୁରୁବାର ୧୫ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଥିବା ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିଠି ବିଧାନସଭା ସଚିବଙ୍କ ଜରିଆରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସିପିଏମ୍ ବିଧାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ପର୍କରେ ବାଚସ୍ପତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନାହିଁ।
‘Ama Bus’ Conductor Dismissed: ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ୟୁନିଟ୍ ୮ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ 'ଆମା ବସ୍' କଣ୍ଡକ୍ଟର ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଡକ୍ଟରକୁ ନିଲମ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି।
Odisha SOG Jawan Injured: ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଜଣେ SOG ଜବାନ ପ୍ରେମସିଂ ମାଝୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାଝୀଙ୍କ ବାମ ହାତ ଏବଂ ପେଟରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି ଏବଂ ସେ ଗୁରୁତର ଆହାତ ହୋଇଛନ୍ତି।
Balasore Vigilance Court Verdict: ଗୁରୁବାର ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜଜ୍ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା (PDS) ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚାଉଳର ବ୍ୟାପକ ହେରଫେରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୁଇ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସିଭିଲ ସପ୍ଲାଏ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତିନି ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ (RI) ଏବଂ ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି।
Govt Spent Rs 135.85 Cr On Advertisements: ଗତ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜନହିତକର ଯୋଜନାର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡିଆରେ ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ୧୩୫.୮୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ବିଧାନସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
Schedule for OCS (Preliminary) Exam announced: OPSC ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ (ପ୍ରିଲିମନାରୀ) ପରୀକ୍ଷା-୨୦୨୪ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଯାହା ୧୨ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଗୁରୁବାର ଜାରି ହୋଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାଥମିକ ପରୀକ୍ଷା ଛଅଟି ଜୋନ୍ - ବାଲେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଜୟପୁର ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
SEBI Gives Adani Group Clean Chit: ବଜାର ନିୟାମକ SEBI ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପକୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଛି। ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ମାମଲାରେ SEBI ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପକୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଛି। SEBI କହିଛି ଯେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନାହିଁ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ବିରୋଧରେ ଇନସାଇଡର ଟ୍ରେଡିଂ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲା।
Rahul Gandhi vote Chori theory: ଭୋଟ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଜାରି ରହିଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କୁ 'ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା' ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଜବାବରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ରାହୁଲଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
Trump On PM Modi: ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ଥରେ ସୁଧାର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବାରମ୍ବାର ଭାରତ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ, ବ୍ରିଟେନ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ଭାରତ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ଭାରତ ଉଭୟଙ୍କ ସହିତ ସେ ବହୁତ ନିକଟତର।
SL vs AFG Asia Cup Match: ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ର ଗ୍ରୁପ୍ B ର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଯାହା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏକ ନକଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପରି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୮ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୬୯ ରନ୍ କରିଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ୧୭୦ ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ।