Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ରେଞ୍ଜର,ଆୟବର୍ହିଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ରେଡ୍

Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ଆୟବର୍ହିଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ରେଡ୍ ହୋଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ହୋଇଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Dec 20, 2025, 10:57 AM IST

Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ଆୟବର୍ହିଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ରେଡ୍ ହୋଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ହୋଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ୪ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କଟକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି,ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ୱାରେଣ୍ଟ ବଳରେ ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ତେବେ, ଏହି ଚଢାଉରେ ଦୁଇଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ (ASP),ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଉପ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ (DSP),ଆଠ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ସହାୟକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ୍ ଅଛନ୍ତି।

ଜଗତସିଂପୁରର ଚତରାଠାରେ ଏକ ଆବାସିକ ତିନି ମହଲା କୋଠା ସହ ତିର୍ତ୍ତୋଲ୍ ଥାନା ସାମନ୍ତରାପୁରର ପୈତୃକ ବାସଭବନରେ ଥିବା ଏକ ୨ ମହଲା କୋଠା, କଟକ ବନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମ୍ପୁର ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ଜଗତସିଂପୁର ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ଜାରି ରହିଛି। ଚଢାଉ ସମୟରେ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଅନେକ  ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର,ନଗଦ ଟଙ୍କା, ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ପାସବୁକ୍ ମିଳିଛି। 

Narmada Behera

