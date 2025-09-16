ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ଜାରି, ୧୯ରୁ ଏହିସବୁ ରୁଟ୍ ରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ଗାଡ଼ି଼ ଚଳାଚଳ
Traffic Advisory Issued: ଓଡ଼ିଶା ସହରାଞ୍ଚଳ ଆଇନ୍ ୨୦୦୩ ର ଧାରା ୨୮ ଅନୁଯାୟୀ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେସନ ବେଳେ ମୋଟରଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ନିମନ୍ତେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି କଟକଣା ବିଧାନସଭା ସଂଲଗ୍ନ ରାସ୍ତାମାନଙ୍କର ନିରାପତ୍ତାକୁ  ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ  କରାଯିବ। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Sep 16, 2025, 07:35 AM IST

Traffic Advisory Issued: ଓଡ଼ିଶା ସହରାଞ୍ଚଳ ଆଇନ୍ ୨୦୦୩ ର ଧାରା ୨୮ ଅନୁଯାୟୀ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେସନ ବେଳେ ମୋଟରଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ନିମନ୍ତେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି କଟକଣା ବିଧାନସଭା ସଂଲଗ୍ନ ରାସ୍ତାମାନଙ୍କର ନିରାପତ୍ତାକୁ  ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ  କରାଯିବ।  ଏହି କଟକଣା  ବିଧାନସଭା ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଚଳିତ ମାସ ୧୯ ତାରିଖରୁ ଆସନ୍ତା ମାସ ୨୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ  ବଳବତ୍ତର ରହିବ ବୋଲି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।

 ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ଼ ଛକ ପଟୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଯାନବାହନ କେଶରୀ ସିନେମା ହଲ୍ ଠାରୁ  ଆଗକୁ ନ ଯାଇ ବାମ ପାଶ୍ବ ରାସ୍ତା ଦେଇଯିବ।  ଏଜି ଛକ ପଟୁ ପିଏମଜି ଛକ ଆଡ଼କୁ  ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଯାନବାହାନ ଜୟଦେବ ଭବନ ପାଖରେ ଡାହାଣ ପାଶ୍ବରେ ଥିବା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କ ରାସ୍ତା ଦେଇ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇପାରିବେ। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକ ପଟୁ ପିଏଜି ଛକ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ଯାନବାହାନ ଗୁଡିକ ଲୋୟରପିଏମଜି ଛକ ଠାରୁ ବାମ କିମ୍ବା ଡ଼ାହାଣ ପାଶ୍ବ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଛାଇପାରିବ।

 

୧୨୦ ବାଟାଲିୟନ୍ ଛକ ପଟୁ ରବିନ୍ଦ୍ରମଣ୍ତପ ଆଡକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଯାନବାହାନ ପାଓ୍ବାର ହାଉସ୍ ଛକ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଯା-ନବାହନ ପାଓ୍ବାର ହାଉସ୍ ଛକ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ରାଜଭବନ ଛକ ପଟୁ ଏମଏଲଏ କଲୋନୀ ଓ ରବିନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଚପ ଆଡକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଯାନବାହାନ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନଗର ଛକ ଆଡକୁ ଯିବ।  ଏହି କଟକଣା ବିଧାନସଭା , ଲୋକସେବା ଭବନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କୁ ଯାଉଥିବା ଅଧିକୃତ ଯାନବାହାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ।  

 

 

