Abhinav Singhs Death Case: ଜୀବନ ହାରିଦେବାକୁ ପ୍ରବାର୍ତ୍ତାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ରାପର୍ ଅଭିନବ ସିଂହଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଗିରଫ୍

Rapper Abhinav Singhs Death Case: ଓଡ଼ିଆ ରାପର୍ ଅଭିନବ ସିଂହଙ୍କୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରବାର୍ତ୍ତାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ରାଉତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ୨୮୫ ଦିନ ଧରି ଜାରି ରହିଥିବା ଏକ ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ ପରେ ଲାଲବାଗ ପୋଲିସ ଏହି ଗିରଫ୍ କରିଛି।

 

Nov 26, 2025, 03:51 PM IST

Trending Photos

Rapper Abhinav Singhs Death Case: ଓଡ଼ିଆ ରାପର୍ ଅଭିନବ ସିଂହଙ୍କୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରବାର୍ତ୍ତାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ରାଉତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ୨୮୫ ଦିନ ଧରି ଜାରି ରହିଥିବା ଏକ ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ ପରେ ଲାଲବାଗ ପୋଲିସ ଏହି ଗିରଫଦାରୀ କରିଛି।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ୩୨ ବର୍ଷୀୟ ଅଭିନବ ସିଂହ ଫେବୃଆରୀ ୯ ତାରିଖରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ତାଙ୍କ ଭଡା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ସିଂହ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ କାମ ପାଇଁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ଅଟୋମେସନ ଟେଷ୍ଟିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ।

ଅଭିନବ ସିଂହ ଓଡ଼ିଶାର ହିପ-ହପ୍ ସର୍କଲରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗୀତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭ୍ୟୁ ପାଇଥିଲା।

ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସିଂହଙ୍କ ପରିବାର ଅଭିନବ ସିଂହଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଏହି ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ଲାଲବାଗ ଥାନାରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନାମ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ମାମଲାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ଯାହାକୁ ପରେ କୋର୍ଟରେ ସବମିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା।

କଟକର କାଲିଗାଳିର ବାସିନ୍ଦା ଅଭିନବ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ୍, ଅର୍ବାନ୍ ଲୋଫର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ହିପ୍-ହପ୍ ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଉଦୀୟମାନ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।

