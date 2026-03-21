Zee OdishaOdisha StateGuinness World Record:ଗିନିଜ୍ ଓ୍ବାଲଡ୍ ରେକର୍ଡରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପଖାଳ

Guinness World Record:'ଗିନିଜ୍ ଓ୍ବାଲଡ୍ ରେକର୍ଡ'ରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପଖାଳ

Guinness World Record: ବିଶ୍ବ ପଖାଳ ଦିବସ ଅବସରରେ ବିଶ୍ବ ରେକର୍ଡ କଲା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପଖାଳ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ୧,୨୭୪ କିଲୋ ଓଜନର ପଖାଳକୁ 'ଗିନିଜ୍ ଓ୍ବାଲଡ୍ ରେକର୍ଡ'ରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। 

Guinness World Record:'ଗିନିଜ୍ ଓ୍ବାଲଡ୍ ରେକର୍ଡ'ରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପଖାଳ

Guinness World Record: ବିଶ୍ବ ପଖାଳ ଦିବସ ଅବସରରେ ବିଶ୍ବ ରେକର୍ଡ କଲା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପଖାଳ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ  ଏକାସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ୧,୨୭୪ କିଲୋ ଓଜନର ପଖାଳକୁ  'ଗିନିଜ୍ ଓ୍ବାଲଡ୍ ରେକର୍ଡ'ରେ  ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି।  ଏକ ବିଶାଳ ପାତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ  ଏହି ପଖାଳକୁ  'ବୃହତ୍ତମ ପଖାଳ ପରିବେଷଣ' ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲା।  ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ 'ପଖାଳ ପରବ' ର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିବସରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗ ଦେଇ ନିଜେ ପଖାଳ ପରବ ପାଳିଥିଲେ।

ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପାନ୍ଥନିବାସରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଦୁଇ ଦିନିଆ ମହୋତ୍ସବ ପଖାଳ ପରବ ୨୦୨୬ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ପଖାଳର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର। ଏବଂ ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନକୁ ଆଉ ଟିକେ ପକ୍କା କରିବା। ପଖାଳ ଭାତ - ଓଡିଶାର ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ, ଯାହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବହୁତ ସହଜ। ଏଥିରେ ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍ ଗୁଣ ରହିଛି। ଯାହା ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ପେଟଥଣ୍ତା ରଖିବାରେ ସାହାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ପଖାଳ ପରବରେ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ପାଖାପାଖି ୩୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଶାଖା ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। 

ପଖାଳକୁ  'ଗିନିଜ୍ ଓ୍ବାଲଡ୍ ରେକର୍ଡ'ରେ  ସ୍ଥାନ ମିଳିବା ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇ ନେଇଛି। ପଖାଳ କେବଳ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରିୟ  ନୁହେଁ, ଏହା ଓଡିଆଙ୍କ ପରିଚୟ। ପଖାଳ କେବଳ ଗରିବଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 'ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ'  ଏବଂ ପଖାଳ ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ। ଭଗବାନ୍ ଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଖାଦ୍ୟର ଅର୍ପଣ ଦର୍ଶାଏ ଯେ, ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଶୈଳୀ କେତେ ଶୁଦ୍ଧ। ଏବଂ ପଖାଳର ସବୁଠୁ ବଡ ଗୁଣ ହେଉଛି ଏହା ଜିରୋ ଓ୍ବେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ। 

Guinness World Record
Guinness World Record:'ଗିନିଜ୍ ଓ୍ବାଲଡ୍ ରେକର୍ଡ'ରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପଖାଳ
Odisha news
Odisha News: ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ହଙ୍ଗାମା,ବାଣ ଫୁଟାଇ ଗାଳିଗୁଲଜ କଲେ...
petrol diesel price today
Petrol Diesel Price Today: ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଖସିଲା ନା ବଢିଲା ତେଲ ରେଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ...
Eid-ul-Fitr 2026
Eid-ul-Fitr 2026:ଆଜି ପବିତ୍ର ଇଦ୍‌-ଉଲ୍‌-ଫିତର୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ପର୍ବ?
bus fire
Bus Fire: ବିଧାୟକ ଯାଉଥିବା ଏହି ବସ୍ ରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ମାଲକାନଗିରି ସୀମାନ୍ତ...