Odisha News: ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ ୨ ପରୀକ୍ଷାରେ ହୋଇପାରେ ଅନଲାଇନ୍ ଖାତା ଦେଖା

Odisha News: ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଖାତା ଦେଖା  ଅନଲାଇନ୍ ହୋଇପାରେ। କଳା ବିଭାଗ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି କହିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଚୂଡାନ୍ତ ପାଇଁ ବଜେଟ୍‌ ଫାଇନାଲ୍‌ ହୋଇନାହିଁ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଟାଇମ ପିରିୟଡ୍‌ ଭିତରେ ଖାତା ଦେଖା,ସ୍ବଚ୍ଛତା ପାଇଁ  ଯୋଜନା କରୁଛୁ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 13, 2026, 05:41 PM IST

Odisha News: ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଖାତା ଦେଖା  ଅନଲାଇନ୍ ହୋଇପାରେ। କଳା ବିଭାଗ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି  କହିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଚୂଡାନ୍ତ ପାଇଁ ବଜେଟ୍‌ ଫାଇନାଲ୍‌ ହୋଇନାହିଁ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଟାଇମ ପିରିୟଡ୍‌ ଭିତରେ ଖାତା ଦେଖା,ସ୍ବଚ୍ଛତା ପାଇଁ  ଯୋଜନା କରୁଛୁ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। 

ଅନଲାଇନ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବିଚାରାଧୀନ:
ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳା ଉତ୍ତର ଖାତାର ଅନଲାଇନ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ତଥାପି, ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଜନା ଏ-ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଅନୁମୋଦନ ପାଇନାହିଁ। ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବଜେଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ବଜେଟ୍ ମଞ୍ଜୁର ହେବା ପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।

କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ ଦାବି:
ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଭାଗ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛି ଏବଂ ଯୋଜନା ପ୍ରଗତିରେ ଅଛି। ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବା ପରେ,ନୂତନ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନଲାଇନ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଖାତାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।

୧୦ ଜଣ ବିକ୍ରେତା ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଛନ୍ତି:
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୦ ଜଣ ବିକ୍ରେତା ଅନଲାଇନ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ବେଳେ,ବିକ୍ରେତା ଚୟନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି।

ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା:
ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ତଦାରଖ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଆଇ-ସକ୍ଷମ କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବହାର ଜାରି ରହିବ। ସେ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇନଥିଲା।

