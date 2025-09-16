OAS Toper Suspended: ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ପରେ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ଓଏଏସ୍ ଟପର୍ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପଣ୍ଡା

OAS Aswini Kumar Panda Suspended: ଓଡ଼ିଶା ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା। ୨୦୧୯ ବ୍ୟାଚ୍ ର OAS ଟପର୍ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଗିରଫ କରାଯିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି।
OAS Aswini Kumar Panda Suspended: ଓଡ଼ିଶା ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା। ୨୦୧୯ ବ୍ୟାଚ୍ ର OAS ଟପର୍ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଗିରଫ କରାଯିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାମରାର ତହସିଲଦାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପଣ୍ଡା ଏକ ଜମି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କ ଅଫିସ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ୧୫୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ।
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୨ ତାରିଖରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜୟଦେବ ବିହାରରେ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ତଲାସି କରାଯାଇ ୪.୭୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ, ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଜମି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାଗଜପତ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ OCS (CC&A) ନିୟମ, ୧୯୬୨ ର ନିୟମ-୧୨ ଅନୁଯାୟୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଅଟକ ୪୮ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ହୋଇଥିବାରୁ ନିଲମ୍ବନ ଆଦେଶ ଜାରି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଲମ୍ବିତ ରହିବେ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏକ ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣାର ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯୁବ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସେ ୨୦୨୧ ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଧିମାନ ଚକମାଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ସମାନ ମାମଲାର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଯିଏ ଜୁନ୍ ମାସରେ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରି ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ।