Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3118361
Zee OdishaOdisha StateOdisha Accident News: ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ରାଜପଥ: ଟ୍ରଲର–ବୋଲେରୋ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, ୫ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମୃତ

Odisha Accident News: ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ରାଜପଥ: ଟ୍ରଲର–ବୋଲେରୋ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, ୫ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମୃତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅଶୁଭ ରବିବାର। ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୫ ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ।  ଝାରସୁଗୁଡା ସଦର ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ରବିବାର ଭୋର ସମୟରେ ଦୃତଗାମୀ ଟ୍ରଲର ଓ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବୋଲେରୋ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ରହ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Feb 22, 2026, 08:08 AM IST

Trending Photos

Odisha Accident News: ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ରାଜପଥ: ଟ୍ରଲର–ବୋଲେରୋ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, ୫ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମୃତ

Odisha Accident News: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅଶୁଭ ରବିବାର। ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୫ ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ।  ଝାରସୁଗୁଡା ସଦର ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ରବିବାର ଭୋର ସମୟରେ ଦୃତଗାମୀ ଟ୍ରଲର ଓ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବୋଲେରୋ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ରହିଥିବା ଯେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୫ ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ ୩ ଜଣ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି।

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଭୋର ସକାଳେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ବେପରୁଆ ଟ୍ରଲର ସହ ପୋଲିସ ବୋଲେରୋର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଧକ୍କାର ତୀବ୍ରତା ଏପରି ଥିଲା ଯେ ବୋଲେରୋ ଗାଡିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚୂରମାର ହୋଇଯାଇଥିଲା।ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଓ ପୋଲିସ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗାଡି ଭିତରୁ ମୃତଦେହଗୁଡିକୁ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଆହତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଯାଇଛି।

ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତକଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିଛି। ମୃତକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପିଆର କାଶୀରାମ ଭୋଇ, ସବ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ କୁଜ୍ଜୁର, ଏପିଆର ଦେବଦତ୍ତ ସା, ଏପିଆର ହାବିଲଦାର ଲିଙ୍ଗରାଜ ଧୁରୁଆ, ହୋମଗାର୍ଡ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ମିର୍ଦ୍ଧାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଏପିଆର ଦୁବରାଜ ମିରିଗ, ଆକାଶ ନାଏକ ଓ ସର୍ଜେଣ୍ଟ୍ ରାଜୀବ ଭରସାଗର ପ୍ରମୁଖ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି।  

Add Zee News as a Preferred Source

ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଓ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରଲର ଚାଳକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବାବେଳେ ଗାଡିଟିକୁ ଜବତ କରି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

odisha accident news
ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ରାଜପଥ: ଟ୍ରଲର–ବୋଲେରୋ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, ୫ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମୃତ
Pakistan Afghanistan War
Pakistan Afghanistan War: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନର ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ, ୧୯ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
Odisha liquor sales
ଓଡ଼ିଶାରେ ମଦ ବିକ୍ରିର ନୂଆ ରେକର୍ଡ: ୧୦ ମାସରେ ୬,୫୬୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର
Odisha investment projects
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ୪୪ ହଜାର କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ୧୦ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ
Odisha electoral rolls revision
ଏପ୍ରିଲ ୧ରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ: ନିଜ ନାଁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ