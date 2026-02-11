Odisha News: ଶିଳ୍ପାୟନରେ ବଡ଼ ଧମାକା: ଓଡ଼ିଶାରେ ୩୧ଟି ଅଟକି ରହିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମିଳିଲା ଜମି

Odisha News: ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶର ଗତିକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବହୁ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ୩୧ଟି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜମି ଆବଣ୍ଟନକୁ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶର ଗତିକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବହୁ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ୩୧ଟି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜମି ଆବଣ୍ଟନକୁ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଇଡକୋ ଟାୱାରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଜମି ଆବଣ୍ଟନ କମିଟି (LAC) ବୈଠକରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋହର ବାଜିଛି।
ଇଡକୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଉଷା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ବଢ଼ିବା ସହ ହଜାର ହଜାର ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଅବହେଳିତ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ବିଶେଷ ନଜର
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଦିଗ ହେଉଛି ଯେ, ସରକାର କେବଳ ସହର ନୁହେଁ ବରଂ ପଛୁଆ ବୋଲାଉଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଶିଳ୍ପାୟନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ: କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଭଳି ଅଣ-ଶିଳ୍ପ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି।
ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର: ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ MSME (କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ) କ୍ଷେତ୍ରର। ଏହା ସହିତ ପୋଷାକ ଓ ବୟନ ଶିଳ୍ପ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି।
ନିବେଶକଙ୍କ ଭରସା ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ
ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ଜମି ଆବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ନିବେଶକମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଞ୍ଜି ଖଟାଇବାକୁ ଆହୁରି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇବେ।
ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ MSME ବିଭାଗର ସଚିବ ତଥା ଇଡକୋ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡି. ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ଇପିକଲ୍ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ପୁନିଆ, ଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଅବୋଲି ସୁନୀଲ ନରଭାଣେ ଏବଂ ଓକାକ୍ (OCAC) କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କୌସ୍ତୁଭ ଦୀପ୍ତ ପାଣିଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।