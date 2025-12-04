President Putin: ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଟିନ, ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ମାନସ ସାହୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ବାଲୁକା ଆନିମେସନ

“Welcome President Putin to India” ବାର୍ତ୍ତାର ବିଷୟକୁ ନେଇ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ବାଲୁକା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏହି ଆନିମେସନ୍ ଭାରତ–ରୁଷ ସମ୍ପର୍କର ଦୀର୍ଘ ପରମ୍ପରା, ମିତ୍ରତା, ଶାନ୍ତି ଓ ସମ୍ମିଳିତ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଚିତ୍ରିତ କରେ।
President Putin: ଆଜି ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମର ପୁଟିନ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିୟ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ ସାହୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବାଲୁକା ଆନିମେସନ।
“କଳା ଦେଶକୁ ଦେଶ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାର ଶକ୍ତି ରଖେ। ଏହି ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଓ ମିତ୍ରତାର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାର ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମାନସ।”