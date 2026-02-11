Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3106216
Zee OdishaOdisha StateOdisha Assembly: ୧୭ରୁ ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ, ୧୬ରେ ବସିବ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ

Odisha Assembly: ୧୭ରୁ ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ, ୧୬ରେ ବସିବ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ

Odisha Assembly: ଆସନ୍ତା ୧୭ ତାରିଖରୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ ୧୬ ତାରିଖରେ ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଛି।

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 11, 2026, 09:16 PM IST

Trending Photos

Odisha Assembly
Odisha Assembly

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତା ୧୭ ତାରିଖରୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ ୧୬ ତାରିଖରେ ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଛି। ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ଟା ୩୦ରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

ଅଧିବେଶନ କିଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧେୟକ ଉପରେ କିପରି ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ଆଲୋଚନା ହେବ, ସେ ନେଇ ସବୁ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ବାଚସ୍ପତି ଆଲୋଚନା କରିବେ।

ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ:

Add Zee News as a Preferred Source
  •   ଆରମ୍ଭ: ଫେବୃଆରୀ ୧୭ରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରୁ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
  •   ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ: ଫେବୃଆରୀ ୨୦ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ (ଯିଏ କି ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି) ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିବେ।
  •   ଅବଧି: ଏହି ଅଧିବେଶନ ମୋଟ ୨୮ଟି କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ।

ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ ବୈଠକ:
ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିବେଶନକୁ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଫେବୃଆରୀ ୧୭ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୨୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହାପରେ ଏକ ଅଳ୍ପ ଦିନର ବିରତି ପରେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ୯ରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏପ୍ରିଲ ୮ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ।

ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ, ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ନୂତନ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଉପରେ ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସରକାର ନିଜର ଆଗାମୀ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ରଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବାବେଳେ ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha assembly
Odisha Assembly: ୧୭ରୁ ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ, ୧୬ରେ ବସିବ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ
Rahul Gandhi
Rahul Gandhi: ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଶେଷାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ନୋଟିସ୍
Cyber crime
Cyber Crime: ସାଇବର କ୍ରାଇମ ରୋକିବାକୁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି
Jollywood news
Jollywood News: ତୁଟିଲା ନାଣ୍ତୁ ସାଇ କଳି
Odisha news
Odisha News: AIRAWAT ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ