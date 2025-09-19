Odisha Assembly: ନିୟମ ଦେଢ଼ କେଜି, ପିଲା ବୋହୁଛନ୍ତି ୧୦ କେଜି ଓଜନ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍‍: ବିଧାନସଭାରେ ଉଦବେଗ

School Bag Weight Controversy: ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ୍ ବା ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଏ ବାବଦରେ ପ୍ରିତି ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ଓଜନ ଯାଞ୍ଚ କରିବା କଥା। ଏହି କମିଟିଯି ବିଇଓ, ଏବିଇଓ ଏବଂ ସିଆରସିସି ମାନେ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସ୍କୁଲ୍ ପିଲାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ ଓଜନ କମାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଜନର ୩ରୁ ୪ଗୁଣା ଓଜନର ବ୍ୟାଗ୍ ବୋହି ଚାଲୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ୍ ପିଲା। ଏଥିନେଇ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ୍ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇପାରି ନାହିଁ। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା।
ସ୍କୁଲ୍ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ବିଷୟରେ ସେ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଉତ୍ତରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ସରକାରଙ୍କ ହାଲୁକା ମନୋଭାବକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସ୍କୁଲ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଜଣେ ପ୍ରଥମ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରଣୀ ପିଲା ଦେଢ଼ କେଜି ଓଜନର ସ୍କୁଲ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିପାରିବ। ସେହିପରି ତୃତୀୟରୁ ୫ଯାଏ ୨ରୁ ୩ କେଜି, ଷଷ୍ଠ ଓ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ୪ କେଜି, ଅଷ୍ଟମ ନବମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସଢ଼େ ୪ କେଜି ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ୫ କିଲୋ ଓଜନର ବ୍ୟାଗ୍ ବୋହିବା ଆଇନ ସମ୍ମତ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସ୍କୁଲ୍ ପିଲାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ ଏହାଠୁ କେତେଗୁଣା ଅଧିକ ରହୁଛି।
ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ୍ ବା ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଏ ବାବଦରେ ପ୍ରିତି ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ଓଜନ ଯାଞ୍ଚ କରିବା କଥା। ଏହି କମିଟିଯି ବିଇଓ, ଏବିଇଓ ଏବଂ ସିଆରସିସି ମାନେ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏମାନେ କେବେ କୌଣସି ସ୍କୁଲ୍ରେ ପିଲାଙ୍କ ସ୍କୁଲ୍ ବି୍ୟାଗର ଓଜନ କେତେ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସ ଅଭିଯୋଗ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ନାହିଁ। ଏଣୁ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।