/Odisha Assembly: MMDR ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚାଲିପାରିଲାନି ଗୃହ, ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ୧୦ଟା ୩୦ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା

Odisha Assembly: ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା MMDR ଝଡ଼। ଯାହା ଫଳରେ ଚାଲିପାରିଲାନି ଗୃହ। ଅପରାହ୍ନରେ ଗୃହ ଆରମ୍ଭରୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ନାରାବାଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହାତରେ ବ୍ୟାନର ଧରି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ୧୦ଟା ୩୦ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଉପ ବାଚସ୍ପତି ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଭୋଇ।
ଉପ-ବାଚସ୍ପତି ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଭୋଇଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରୁ ମାତ୍ର ଚାରି ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଚାଲିଥିଲା , ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ 'ଓଡ଼ିଶା ଜନ ବିଶ୍ୱାସ ବିଲ୍, ୨୦୨୬' ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା।
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ MMDR ସଂଶୋଧନ ଆଇନ୍ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଥିବା କଥିତ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ବିଜେଡି (BJD)ଓ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନିରନ୍ତର ବିରୋଧ ଓ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସକାଳ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଓ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରିନଥିଲା, ଫଳସ୍ୱରୂପ ଗୃହକୁ ଅପରାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଗୃହରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଫେରିବା ପରେ, ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
'ଓଡ଼ିଶା ଜନ ବିଶ୍ୱାସ ବିଲ୍, ୨୦୨୬' ହେଉଛି 'ଓଡ଼ିଶା ଜନ ବିଶ୍ୱାସ ଆଇନ୍, ୨୦୨୫' ପରେ ରାଜ୍ୟର ନିୟାମକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏଥିରେ ୧୧ଟି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ୧୬ଟି ରାଜ୍ୟ ଆଇନରେ ୬୨ଟି ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। 'ଅନୁସୂଚୀ-୧'(Schedule I)ରେ ୩୫ଟି ସଂଶୋଧନ ରହିଛି। ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଛୋଟ, ବୈଷୟିକ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ଅପରାଧଗୁଡ଼ିକୁ ଅପରାଧିକ ବର୍ଗରୁ ବାଦ୍ ଦେବା; ଏଥିପାଇଁ କାରାଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଜରିମାନା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆର୍ଥିକ ଜରିମାନା ଏବଂ ସରଳ ଅପିଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯିବ। 'ଅନୁସୂଚୀ-୨'ରେ ୨୭ଟି ସଂଶୋଧନ ରହିଛି ଯାହା ନଅଟି ନିୟାମକ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ । ଯେପରିକି ଲାଇସେନ୍ସର ବୈଧତା ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି,ନବୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହ୍ରାସ କିମ୍ବା ସମାପ୍