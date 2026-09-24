Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha Assembly: MMDR ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚାଲିପାରିଲାନି ଗୃହ, ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ୧୦ଟା ୩୦ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା

Odisha Assembly: MMDR ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚାଲିପାରିଲାନି ଗୃହ, ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ୧୦ଟା ୩୦ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା

Odisha Assembly: ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା MMDR ଝଡ଼। ଯାହା ଫଳରେ ଚାଲିପାରିଲାନି ଗୃହ। ଅପରାହ୍ନରେ ଗୃହ ଆରମ୍ଭରୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ନାରାବାଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହାତରେ ବ୍ୟାନର ଧରି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ୧୦ଟା ୩୦ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଉପ ବାଚସ୍ପତି ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଭୋଇ।

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 24, 2026, 05:11 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 05:11 PM IST
Odisha Assembly: MMDR ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚାଲିପାରିଲାନି ଗୃହ, ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ୧୦ଟା ୩୦ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Deep Depression: ୬ ଜିଲ୍ଲାର ୩୭ ବ୍ଲକ ୨୭୩ ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ- ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ
2
3
4
5